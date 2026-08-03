Trzy pożary, określane wspólnie jako "Spokane Complex Fire", objęły obszar około 2180 hektarów. Według federalnych służb stopień ich opanowania nadal wynosi 0 proc.

Władze poinformowały, że z rejonu miasta Spokane ewakuowano około 60 tys. osób. Jak przekazał szef straży pożarnej Spokane County Fire District 3 Cody Rohrbach, sam pożar Old Trails zniszczył 640 budynków. Nie ustalono jeszcze, ile z nich stanowiły domy, firmy czy szkoły.

Jak dotąd nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Według serwisu monitorującego dostawy energii PowerOutage.us bez prądu pozostaje blisko 12 tys. odbiorców. Zdecydowana większość awarii dotyczy rejonu Spokane.

Pożary w USA. Stan wyjątkowy i apel o wsparcie

Gubernator Bob Ferguson ogłosił stan wyjątkowy w całym stanie Waszyngton. Wprowadzono zakaz większości prac związanych z wypalaniem na otwartej przestrzeni oraz w rolnictwie.

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Władze wystąpiły również o natychmiastowe wsparcie Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Ferguson poinformował także, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem, który - jak przekazał gubernator - wyraził wsparcie dla mieszkańców dotkniętych katastrofą.

Trudne warunki pogodowe w Waszyngtonie

Senator Maria Cantwell oceniła, że za rozwojem pożarów stoi "historyczne zjawisko pogodowe". Z kolei Krajowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegała w niedzielę przed warunkami wyjątkowo sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się ognia.

Synoptycy prognozowali wiatr z kierunku północno-północno-zachodniego osiągający około 56 km/h oraz bardzo suchą aurę, która sprzyja szybkiemu rozwojowi pożarów.

Cantwell nazwała "Spokane Complex Fire" obecnie "najpoważniejszym pożarem w kraju".