O piśmie skierowanym do Pentagonu przez gen. Alexusa Grynkewicha informują anonimowy urzędnicy, na których powołuje się amerykański dziennik "The Washington Post".

Wojskowy miał w nim stwierdzić, że jeśli nie otrzyma kolejnego niszczyciela, będzie zmuszony "wybrać obronę terytorium Stanów Zjednoczonych zamiast obrony Izraela".

Jeden z przedstawicieli Pentagonu zwrócił uwagę, że sygnał podnoszony przez gen. Grynkewicha wpisuje się w ostrzeżenia, które były wysyłane wcześniej przez innych wysokich rangą dowódców.

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"Jak wyjaśnił urzędnik, sytuacja taka może mieć miejsce, gdy dowódcy rywalizują o ograniczone zasoby i uzbrojenie" - czytamy na łamach "WP".

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Europejskie Dowództwo Sił Zbrojnych USA, które podlega gen. Grynkewichowi, odpowiada za koordynację działań na Morzu Śródziemnym. Okręty USA pomagają na tym akwenie zestrzeliwać pociski, nadlatujące w kierunku Izraela m.in. od strony Iranu oraz odpalane przez rebeliantów Huti.

Wojskowy zauważa w swoim piśmie, że wojna z Teheranem doprowadziła do wyczerpania sprzętu i uzbrojenia. Intensywność walk doprowadziła do sytuacji, że systemy obrony przeciwrakietowej na amerykańskich niszczycielach pracowały częściej niż systemy obrony Izraela.

Obecnie na Morzu śródziemnym operują dwa z pięciu niszczycieli USA bazujących w hiszpańskim porcie porcie Rota.

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Pentagon odmówił amerykańskiemu dziennikowi komentarza ws. doniesień o piśmie wysłanym przez gen. Grynkewicha. Europejskie Dowództwo Sił Zbrojnych USA nie odpowiedziało natomiast na prośby o odniesienie się do tej sprawy. "WP" próbował również skontaktować się z rzecznikiem ambasady Izraela w Waszyngtonie, ale bez skutku.