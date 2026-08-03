Jak dodały PKP PLK, "wybrane pociągi kierowane są przez stację Warszawa Śródmieście". Jest to przystanek kolejowy sąsiedni do Warszawy Centralnej, połączony z nią tunelem. "Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji o swoich połączeniach na stronach internetowych przewoźników oraz w serwisie Portal Pasażera" - nadmienił zarządca infrastruktury.

Utrudnienia w ruchu pociągów. Usterka na stacji Warszawa Centralna

Państwowa spółka zapewniła, że na miejscu "nieprzerwanie pracują służby techniczne PLK". "Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów i zminimalizować zmiany w komunikacji dla podróżnych" - podkreślono w komunikacie.

W następnym oświadczeniu PKP PLK przekazały, że o godzinie 7:50 usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Centralna została usunięta. "Przywracany jest rozkładowy ruch pociągów. Prosimy pasażerów o bieżące sprawdzanie informacji w wyszukiwarce połączeń oraz u przewoźników" - nadmieniono.

Z danych na Portalu Pasażera wynika, że po godz. 8:00 pociągi jadące przez Warszawę notowały 30-40 minut opóźnienia. Wśród nich znalazły się dalekobieżne połączenia takie jak IC "Lazur" (Łódź - Gdynia), IC "Oleńka" i IC "Karkonosze" (Wrocław - Warszawa), a także pociągi Kolei Mazowieckich z Lotniska Chopina do Modlina.

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wka / polsatnews.pl