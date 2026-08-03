Awaria na kolei w Warszawie. Ostrzegają przed spóźnieniami

Polska

Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa Centralna - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak uściślił zarządca infrastruktury, "mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 30 minut". Usterka na kluczowej stacji w kraju powoduje jednak, że pasażerowie mogą czekać na peronach dłużej i w innych województwach niż mazowieckie.

Pasażerowie stoją na peronie nowoczesnej stacji kolejowej.
Polsatnews.pl
PKP PLK pracują nad przywróceniem ruchu pociągów po awarii na Warszawie Centralnej

Jak dodały PKP PLK, "wybrane pociągi kierowane są przez stację Warszawa Śródmieście". Jest to przystanek kolejowy sąsiedni do Warszawy Centralnej, połączony z nią tunelem. "Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji o swoich połączeniach na stronach internetowych przewoźników oraz w serwisie Portal Pasażera" - nadmienił zarządca infrastruktury.

Utrudnienia w ruchu pociągów. Usterka na stacji Warszawa Centralna

Państwowa spółka zapewniła, że na miejscu "nieprzerwanie pracują służby techniczne PLK". "Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów i zminimalizować zmiany w komunikacji dla podróżnych" - podkreślono w komunikacie.

 

W następnym oświadczeniu PKP PLK przekazały, że o godzinie 7:50 usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Centralna została usunięta. "Przywracany jest rozkładowy ruch pociągów. Prosimy pasażerów o bieżące sprawdzanie informacji w wyszukiwarce połączeń oraz u przewoźników" - nadmieniono.

 

Z danych na Portalu Pasażera wynika, że po godz. 8:00 pociągi jadące przez Warszawę notowały 30-40 minut opóźnienia. Wśród nich znalazły się dalekobieżne połączenia takie jak IC "Lazur" (Łódź - Gdynia), IC "Oleńka" i IC "Karkonosze" (Wrocław - Warszawa), a także pociągi Kolei Mazowieckich z Lotniska Chopina do Modlina.

WIDEO: Rosyjska rakieta na Lubelszczyźnie. Generał Stanisław Koziej: NATO za słabo reaguje
wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOLEJOPÓŹNIENIAPKPPOCIĄGIPOLSKAUSTERKAWARSZAWA CENTRALNA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 