Awaria na kolei w Warszawie. Ostrzegają przed spóźnieniami
Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa Centralna - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak uściślił zarządca infrastruktury, "mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 30 minut". Usterka na kluczowej stacji w kraju powoduje jednak, że pasażerowie mogą czekać na peronach dłużej i w innych województwach niż mazowieckie.
Jak dodały PKP PLK, "wybrane pociągi kierowane są przez stację Warszawa Śródmieście". Jest to przystanek kolejowy sąsiedni do Warszawy Centralnej, połączony z nią tunelem. "Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji o swoich połączeniach na stronach internetowych przewoźników oraz w serwisie Portal Pasażera" - nadmienił zarządca infrastruktury.
Utrudnienia w ruchu pociągów. Usterka na stacji Warszawa Centralna
Państwowa spółka zapewniła, że na miejscu "nieprzerwanie pracują służby techniczne PLK". "Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów i zminimalizować zmiany w komunikacji dla podróżnych" - podkreślono w komunikacie.
W następnym oświadczeniu PKP PLK przekazały, że o godzinie 7:50 usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Centralna została usunięta. "Przywracany jest rozkładowy ruch pociągów. Prosimy pasażerów o bieżące sprawdzanie informacji w wyszukiwarce połączeń oraz u przewoźników" - nadmieniono.
Z danych na Portalu Pasażera wynika, że po godz. 8:00 pociągi jadące przez Warszawę notowały 30-40 minut opóźnienia. Wśród nich znalazły się dalekobieżne połączenia takie jak IC "Lazur" (Łódź - Gdynia), IC "Oleńka" i IC "Karkonosze" (Wrocław - Warszawa), a także pociągi Kolei Mazowieckich z Lotniska Chopina do Modlina.Czytaj więcej