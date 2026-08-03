Gość Polsat News zgodził się z tezą, że w dzisiejszej sytuacji międzynarodowej potrzebne jest przywrócenie w pewnym zakresie obowiązkowej służby wojskowej.

- Ja uważam, że służba wojskowa jest potrzebna, ponieważ rezerwy się starzeją, a tak naprawdę wojny wygrywają rezerwy - powiedział ppłk Korowaj.

Ukraińcy w polskiej obronie cywilnej? "Trzeba angażować wszystkie środki"

Dodał, że nie chodzi o bezpośrednie wstąpienie do wojska, ale odbudowanie służby cywilnej poprzez np. szkolenie ratowników medycznych, którzy zostaną zmobilizowani w trakcie kryzysu. Dodał, że "nie chodzi o podział na płeć", ale kompetencji. Powiedział też, że przeszkoleni powinni zostać również obcokrajowcy, którzy na stałe żyją w Polsce.

Prowadząca program spytała, czy powinniśmy w te działania zaangażować obywateli Ukrainy.

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- Nie koniecznie w polskim wojsku, ale w system obrony cywilnej tak, gdzie będą mogli funkcjonować i zabezpieczyć swoje domostwa przed zagrożeniami, które mogą być generowane - powiedział ekspert.

- Dlaczego my mamy jako obywatele wszystko to robić, a rezydenci czy przyszli obywatele nie. Tutaj trzeba angażować wszystkie środki. Ja widzę państwo jako swego rodzaju okręt, na który wchodzi w jakieś zagrożenie, to wtedy każdy na tym okręcie ma odkreśloną funkcję - argumentował.

Ppłk Korowaj: Trzeba przygotować się na najgorsze

- Stary przysłowie mówi, lepiej przygotować się do najgorszego, ale liczyć na najlepsze. Więc tutaj trzeba zakładać najgorsze rozwiązania wojenne, jakie mogą nas dotknąć i szczególnie jak mamy takiego sąsiada, a nie innego z takim potencjałem i z takim systemowym rozwiązywaniem problemów politycznych metodą wojenną - dodał.

- My nie jesteśmy do tego przygotowani ani krótkookresowo, ani długookresowo, ani pod progiem wojny, ani nad progiem wojny - stwierdził.

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- Nie mamy mechanizmów, które odpowiadają zagrożeniom, jakie generowane są na wschodzie - podsumował ten wątek ekspert goszczący w "Najważniejszych pytaniach".

"Jesteśmy zagrożeni paniką". Ekspert wskazuje na nieoczywiste zagrożenie

W nawiązaniu do tej wypowiedzi prowadzący zadali ppłk Korowajowi pytanie, czy w obecnej sytuacji "jesteśmy bardzo zagrożeni". Ekspert udzielił nieoczywistej odpowiedzi.

- My przede wszystkim ze względu na nasze deficyty, o których tutaj rozmawialiśmy, jesteśmy zagrożeni paniką, która może być paraliżująca dla państwa w sytuacjach zagrożenia - odparł.

- W swojej doktrynie ma działania pod progiem wojny, kiedy my jako państwo nie możemy użyć wszystkich elementów prawa, które mamy przewidziane w stanach nadzwyczajnych w naszej konstytucji, a musimy tylko używać zagadnień związanych z prawem użycia pokojowego, wszystkich elementów związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania państwa - wyjaśnił ppłk Korowaj.

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- Rosja, państwo, które działa jakby w systemie wojennym, wykorzystuje. Może prędzej zareagować, może więcej nam włożyć po to, że nie będziemy mogli osiągnąć jakości w niwelowaniu tych zagrożeń. I Rosja, jeżeli będzie chciała cokolwiek zrobić, to będzie nam robiła wszystko pod progiem wojny, żebyśmy nie uruchomili tych swoich zdolności - zaznaczył ekspert.