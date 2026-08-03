Rozmowę w poniedziałkowym "Graffiti" zdominowały pytania o rozłam z Prawem i Sprawiedliwością i sytuację polityków związanych z Rozwojem Plus. Robert Gontarz przyznał, że podczas piątkowego wydarzenia organizowanego przez środowisko Mateusza Morawieckiego politycy otrzymali wiadomości dotyczące ich sytuacji w PiS.

Jak zaznaczył, nie zdążył jednak przeczytać ich w całości. - Dostaliśmy SMS-y, ale przyznam szczerze, że jeszcze do teraz nie zdążyłem przeczytać do końca całej treści, bo tak dużo się działo - powiedział.

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Poseł nie chciał długo rozwijać tego wątku. - Nie chciałbym zbyt dużo czasu poświęcać na to. Jak ktoś chciałby oglądać "Modę na sukces" to zawsze może sobie odwinąć i obejrzeć ten tasiemiec - stwierdził. Jednocześnie zwrócił uwagę na - jego zdaniem - niespójność działań Prawa i Sprawiedliwości.

- Z jednej strony cały czas byliśmy informowani, że musimy natychmiast opuścić stowarzyszenie Rozwój Plus, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość straci subwencję. A jeszcze w trakcie wydarzenia dostaliśmy SMS-y, że jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

Graffiti. Robert Gontarz o rozłamie w PiS i planach Rozwoju Plus

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Grill u Morawieckiego. Gontarz o Janinie Goss i relacjach z PiS

Pytany o obecność Janiny Goss, niegdyś bliskiej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, podczas piątkowego wydarzenia Gontarz przekonywał, że nie należy wyciągać z tego politycznych wniosków. - Nie było żadnej czarnej listy. Każdy, kto chciał przyjść, mógł przyjść. To nie oznacza, że jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus - powiedział w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

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Poseł poinformował również, że klub nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wystawienia własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Zapowiedział jednak poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS na tę funkcję i przekazał, że Rozwój Plus nie planuje wystawiać własnego kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.

Pytany o przyszłość i ewentualnych kolejnych członków Rozwoju Plus Gontarz podkreślał, że jego środowisko nie chce koncentrować się na personaliach. - To, co ma zostać, to merytoryczne starcie i merytoryczna rozmowa - powiedział na antenie Polsat News.

Jak zaznaczył, podczas piątkowego wydarzenia dominowały tematy dotyczące demografii, migracji, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Ocenił ponadto, że Polska stoi dziś nie przed problemem, lecz "katastrofą demograficzną", która może doprowadzić do załamania systemu emerytalnego, spadku PKB oraz osłabienia potencjału obronnego państwa.

Ulgi dla Polaków wracających z zagranicy? "Specjalna oferta"

Jednym z pomysłów omawianych w Rozwoju Plus są zachęty dla Polaków mieszkających za granicą. Gontarz zaznaczył, że propozycje nie są jeszcze zamkniętym programem, lecz katalogiem rozwiązań poddawanych dyskusji. - Każdy, kto będzie chciał wrócić do Polski, musi otrzymać specjalną ofertę - przekonywał.

Jego zdaniem państwo powinno stworzyć impuls zachęcający do powrotu rodaków, zamiast opierać politykę demograficzną na migracji. Poseł odniósł się także do spekulacji dotyczących dopłat do kredytów hipotecznych. Przyznał, że Rozwój Plus nie planuje powrotu do programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc.".

Jak wyjaśnił, środowisko Mateusza Morawieckiego chce raczej ułatwić rodzinom z dziećmi uzyskanie finansowania mieszkań. - Chcemy się skupić na tym, żeby dzieci nie były wliczane do algorytmu wpływającego na wysokość dostępnego kredytu - powiedział.

Gontarz opowiedział się również za uregulowaniem najmu krótkoterminowego. Ocenił, że mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na to, co dzieje się w budynkach, w których mieszkają. - Nie możemy pozwolić na to, że chęć osiągnięcia zysku będzie wiązała się z ogromnym kosztem życia mieszkańców - argumentował.

Dodał, że w przypadku licznych skarg możliwość prowadzenia takiej działalności powinna być ograniczana.