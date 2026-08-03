Zignorowali ostrzeżenia? Nowe doniesienia o migracyjnym kryzysie w Ceucie

Jak podał hiszpański dziennik "The Objective", służby specjalne już kilka dni wcześniej zauważyły nietypowe ruchy w rejonie granicy z Marokiem. Do przygranicznego miasta Castillejos miały docierać autobusy z tysiącami osób, a coraz więcej migrantów próbowało przedostać się do Ceuty wpław.

Według gazety działania te uznano za zapowiedź masowej próby przekroczenia granicy, a ostrzeżenia miały być wielokrotnie przekazywane władzom.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Służby miały alarmować wcześniej. Rząd zaprzecza

Madryt utrzymuje jednak, że nie dysponował takimi informacjami. - Nie mieliśmy żadnych informacji - powiedział przedstawiciel hiszpańskiego rządu, cytowany przez dziennik "El País".

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Jednocześnie przed możliwym kryzysem miały ostrzegać również Gwardia Cywilna oraz władze Ceuty. Według medialnych doniesień w czasie, gdy pojawiały się kolejne sygnały o możliwym kryzysie migracyjnym, hiszpański rząd koncentrował się na walce z rozległymi pożarami lasów.

Żywioł objął kilka regionów kraju i doprowadził do ewakuacji blisko 100 tys. osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało w tym czasie skupiać się przede wszystkim na działaniach związanych z pożarami.

Niemcy apelują o wspólną reakcję Unii Europejskiej

Do wydarzeń w Ceucie odniósł się również niemiecki rząd. Jak ocenił jego rzecznik, sytuacja pokazuje, że konieczne są wspólne działania państw Unii Europejskiej na rzecz ograniczania nielegalnej migracji.

- To po raz kolejny pokazuje, jak niestabilna jest sytuacja w obszarze migracji oraz że ochrona zewnętrznych granic UE ma kluczowe znaczenie - powiedział rzecznik niemieckiego rządu. Dodał, że potrzebne są wspólne europejskie działania, by skutecznie ograniczać nielegalną migrację.

Władze Ceuty poinformowały w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 88. Według agencji EFE ponad 1500 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, otrzymało pomoc w placówkach medycznych.

Kryzys rozpoczął się w czwartek i piątek, gdy około 60 tys. migrantów przedostało się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy zamieszkanej przez około 83 tys. osób. Hiszpańskie MSW informowało wcześniej, że około 48 tys. migrantów wróciło już do Maroka.