Nie żyje Mateusz Bąk. "Legendarny bramkarz" Lechii Gdańsk

Polska

Smutne wieści dotarły do całej społeczności Lechii Gdańsk. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk - przekazał klub piłkarski. Lechia podkreśla, że zawodnik był "legendarnym bramkarzem".

Bramkarz Lechii Gdańsk Mateusz Bąk w akcji.
Lechia Gdańsk
Mateusz Bąk, legendarny bramkarz Lechii Gdańsk

Mateusz Bąk to "legendarny bramkarz, który wraz z Biało-Zielonymi przebył drogę z A-Klasy do Ekstraklasy" - czytamy w komunikacie klubu.

 

"Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia" - napisano na oficjalnym profilu Lechii Gdańsk.

Mateusz Bąk. Legenda Lechii Gdańsk

Zmarły zawodnik miał 43 lata. Urodził się w 1983 roku w Pruszczu Gdańskim. Do do Lechii Gdańsk w latach 90. Początkowo grał w juniorach, jednak szybko trafił do drużyny seniorskiej. 

 

Wówczas - w 2001 roku gdański klub zdecydował o rozpoczęciu drogi od nowa, od tzw. A klasy. Mateusz Bąk był bramkarzem Lechii w latach 2001-2008. Istotnie Bąk przeszedł całą drogę ligowej hierarchii z klubem, który w 2008 roku trafił do ekstraklasy.

 

 

 

 

Następnie od 2013 do 2017 Bąk ponownie stał na bramce Lechii. W kolejnych latach szkolił następców w akademii klubowej, do 2022 roku.

 

W 2020 roku, z okazji 75-lecia Lechii Gdańsk Mateusz Bąk został wybrany najlepszym bramkarzem w historii klubu.

 

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jk / mjo / polsatnews.pl
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