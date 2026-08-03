Nie żyje Mateusz Bąk. "Legendarny bramkarz" Lechii Gdańsk
Smutne wieści dotarły do całej społeczności Lechii Gdańsk. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk - przekazał klub piłkarski. Lechia podkreśla, że zawodnik był "legendarnym bramkarzem".
Mateusz Bąk to "legendarny bramkarz, który wraz z Biało-Zielonymi przebył drogę z A-Klasy do Ekstraklasy" - czytamy w komunikacie klubu.
"Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia" - napisano na oficjalnym profilu Lechii Gdańsk.
Mateusz Bąk. Legenda Lechii Gdańsk
Zmarły zawodnik miał 43 lata. Urodził się w 1983 roku w Pruszczu Gdańskim. Do do Lechii Gdańsk w latach 90. Początkowo grał w juniorach, jednak szybko trafił do drużyny seniorskiej.
Wówczas - w 2001 roku gdański klub zdecydował o rozpoczęciu drogi od nowa, od tzw. A klasy. Mateusz Bąk był bramkarzem Lechii w latach 2001-2008. Istotnie Bąk przeszedł całą drogę ligowej hierarchii z klubem, który w 2008 roku trafił do ekstraklasy.
Następnie od 2013 do 2017 Bąk ponownie stał na bramce Lechii. W kolejnych latach szkolił następców w akademii klubowej, do 2022 roku.
W 2020 roku, z okazji 75-lecia Lechii Gdańsk Mateusz Bąk został wybrany najlepszym bramkarzem w historii klubu.
Czytaj więcej