Nauru zmienia nazwę. Parlament chce oddać hołd tradycji

Świat

Nauru, wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym, oficjalnie zmieniło nazwę na Republika Naoero - podała w poniedziałek agencja AP. Decyzja parlamentu - jak argumentował prezydent - ma na celu porzucenie "kolonialnego dziedzictwa" oraz powrót do tradycyjnego nazewnictwa, które precyzyjnie odzwierciedla lokalny język i tożsamość obywateli.

Widok z lotu ptaka na tropikalną wyspę Nauru otoczoną oceanem, z falującymi białymi rafami i zielonymi terenami na lądzie.
Wikimedia commons/Pixabay
Prezydent David Adeang poinformował o zmianie nazwy państwa Nauru

Początkowo władze państwa zamierzały przeprowadzić referendum w sprawie zmiany nazwy, jednak prezydent David Adeang poinformował w mediach społecznościowych o porzuceniu tych planów.

 

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Wyjaśnił, że tradycyjna nazwa stale funkcjonuje w społeczeństwie, widnieje na godle i jest zgodna z konstytucją, w związku z czym publiczne głosowanie nie było konieczne.

Nauru zmieniło nazwę na Republika Naoero

Znana dotychczas na świecie nazwa Nauru została nadana w epoce kolonialnej wyłącznie ze względu na problemy Europejczyków z wymową rodzimego słowa Naoero.

 

Adeang podkreślił, że obecna zmiana nie ma charakteru politycznego, lecz służy "ochronie dziedzictwa przodków i wzmocnieniu przyszłości kolejnych pokoleń". Chodzi też o ochronę lokalnego języka.

 

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Brytyjski "The Guardian" przypomina, że wyspa w 1798 roku została ochrzczona mianem "Pleasant Island" (ang. przyjemna wyspa), gdy dostrzegł ją brytyjski żeglarz, oczarowany jej pięknem i hojnością mieszkańców.

 

Po aneksji wyspy przez Prusy w 1888 roku, w oficjalnych dokumentach pojawiła się nazwa Nauru, choć używano również wariantów Nawodo i Navoda Onawero.

 

Zmianę uznały już Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz m.in. Australia, Nowa Zelandia i USA.

Naoreo to jedno z najmniejszych państw świata

Naoero - wyspiarski kraj położony jest około trzy tysiące kilometrów na północny wschód od Australii, w odległości około 42 kilometrów na południe od równika.

 

Jest najmniejszą republiką na świecie, zarówno pod względem wielkości, która wynosi nieco ponad 21 kilometrów kwadratowych, jak i liczby ludności. To trzecie, po Watykanie i Monako, najmniejsze państwo na świecie.

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Mateusz Balcerek / mjo / polsatnews.pl
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