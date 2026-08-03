KO w nowym sondażu IBRiS dla Polsat News odnotowała poparcie 27,5 proc. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 16,9 proc. Za nim - Konfederacja mająca 14,4 proc.

Tuż za podium znajduje się Konfederacja Korony Polskiej, na którą postawiłoby 9,4 proc. ankietowanych. Następną lokatę zajmuje Rozwój Plus, czyli nowa formacja Mateusza Morawieckiego powstała po rozłamie w PiS. Wskazało ją 7,8 proc. respondentów.

Nowy sondaż partyjny. Potencjalna partia Morawieckiego ponad progiem

Kolejne miejsce przypadło Lewicy (7,6 proc.). Poza Sejmem znalazłyby się PSL-owi (4 proc.), Partia Razem (2,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 8,8 proc. odpowiadających wybrało opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Deklarowana w sondażu frekwencja wynosiłaby 64,4 proc., natomiast 35,6 proc. respondentów uznało, że nie wzięłoby udziału w wyborach.

Wyniki te porównajmy z badaniem IBRiS dla Polsat News z końca czerwca. Wtedy na KO chciało głosować 28 proc. pytanych, a na PiS - 24,1 proc. Konfederację z kolei wskazało 13,4 proc., a Konfederację Korony Polskiej - 9 proc.

Respondenci zostali również zapytani, na jakie ugrupowanie oddaliby głos, gdyby ich "partia pierwszego wyboru" nie startowałaby w wyborach. Tutaj zdecydowanym liderem jest Rozwój Plus - gotowość oddania głosu na to ugrupowanie zadeklarowało 17,5 proc. uczestników badania.

Ogólnopolskie badanie dla Polsat News zostało zrealizowane przez IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie n=1000 w dniach 29.07-2.08.2026.

Artykuł jest aktualizowany