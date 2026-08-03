Morawiecki zapowiada wielką konwencję. Wskazał konkretny termin

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 października odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier ocenił, że piątkowe wydarzenie "Rozwój + Wy" było dopiero początkiem działań jego środowiska i zapowiedział "kolejny etap marszu przez Polskę".

Mężczyzna w okularach i białej koszuli z podniesionymi rękami, trzymający w jednej ręce mikrofon, na tle zielonych liści.
PAP/Paweł Supernak
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 października odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus

Piątkowe wydarzenie "Rozwój + Wy", określane przez organizatorów jako "Festiwal idei", odbyło się na warszawskiej Pradze. W debatach i panelach uczestniczyli politycy związani z inicjatywą Mateusza Morawieckiego, eksperci oraz sympatycy nowego projektu.

 

Morawiecki zapowiada: "To dopiero początek"

W niedzielę były premier podziękował uczestnikom wydarzenia we wpisie opublikowanym na platformie X. "31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek" - napisał.

 

Morawiecki podkreślił, że piątkowe spotkanie nie było zakończeniem projektu.

 

"To dopiero początek - początek wielkiego marszu przez Polskę, marszu po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo" - zaznaczył.

 

Według byłego premiera Polska stoi dziś przed wyborem między dalszym rozwojem a "stoczeniem się po równi pochyłej". Jak dodał, stowarzyszenie Rozwój Plus ma integrować różne środowiska patriotyczne.

 

Wśród priorytetów swojego środowiska wymienił m.in. ograniczenie niekontrolowanej migracji, prowadzenie polityki gospodarczej zgodnej z polskim interesem narodowym, zwiększenie konkurencyjności polskich firm oraz wzrost wynagrodzeń.

 

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Rozwój Plus. Padła data konwencji 

Morawiecki poinformował również, że 15 października, w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku, odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus.

 

"Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj" - napisał.

 

Na zakończenie zaapelował o udział w wydarzeniu. "Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo. Bo Rozwój plus Polska równa się sukces" - stwierdził.

 

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Rozłam w PiS i nowy klub parlamentarny

Piątkowe wydarzenie odbyło się w cieniu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Kierownictwo partii postawiło politykom związanym z Rozwojem Plus ultimatum - mieli zrezygnować z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym albo liczyć się z konsekwencjami.

 

Choć Jarosław Kaczyński oświadczył, że osoby, które nie podpisały wymaganych deklaracji, same zrezygnowały z członkostwa w PiS, formalnie nie zostały usunięte z partii. Ich sprawy skierowano do rzecznika dyscypliny Karola Karskiego. W międzyczasie parlamentarzyści związani z Rozwojem Plus powołali własny klub parlamentarny.

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