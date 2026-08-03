Morawiecki zapowiada wielką konwencję. Wskazał konkretny termin
Polska Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 października odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier ocenił, że piątkowe wydarzenie "Rozwój + Wy" było dopiero początkiem działań jego środowiska i zapowiedział "kolejny etap marszu przez Polskę".
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 października odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus
Piątkowe wydarzenie "Rozwój + Wy", określane przez organizatorów jako "Festiwal idei", odbyło się na warszawskiej Pradze. W debatach i panelach uczestniczyli politycy związani z inicjatywą Mateusza Morawieckiego, eksperci oraz sympatycy nowego projektu.