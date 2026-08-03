Na 15 października planowana jest konwencja stowarzyszenia Rozwoju Plus.

Podczas rozmowy na kanale YouTube "Rymanowski Live" Mateusz Morawiecki odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Stwierdził on, że członkostwo w PiS 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, choć formalnie wciąż są członkami PiS, "w tej chwili jest martwe". - To znaczy, ich sprawy będą rozpatrywane indywidualne, natomiast ich członkostwo Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać - mówił Karski.

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Zdaniem Morawieckiego, wypowiedź Karskiego oznacza, że "od samego początku kierownictwo (PiS) dążyło do tego, żeby nas wypchnąć". - Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię (partię polityczną - red.)założymy najpóźniej 15 października - przekazał były premier.

Mateusz Morawiecki o konwencji "Rozwój Plus"

O konwencji stowarzyszenia planowanej na 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 r., Morawiecki poinformował w niedzielę. "Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj" - napisał na X.

Politycy związani z Rozwojem Plus założyli już oddzielny klub parlamentarny.

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Nowa partia Morawieckiego powstaje po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Kierownictwo ugrupowania postawiło politykom związanym z Rozwojem Plus ultimatum - mieli zrezygnować z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym albo liczyć się z konsekwencjami.

Choć Jarosław Kaczyński oświadczył, że osoby, które nie podpisały wymaganych deklaracji, same zrezygnowały z członkostwa w PiS, formalnie nie zostały usunięte z partii. Ich sprawy skierowano do rzecznika dyscypliny Karola Karskiego. W międzyczasie parlamentarzyści związani z Rozwojem Plus powołali własny klub parlamentarny.