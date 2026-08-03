Makabra w Warszawie. Ciało 53-latki ukryte w zakupowej torbie
Zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety. Zwłoki odnaleziono w miniony weekend na warszawskiej Ochocie, w mieszkaniu ofiary - podała stołeczna policja. Jak ustaliło RMF FM, ciało znajdowało się w dużej, zakupowej torbie i było w zaawansowanym stadium rozkładu.
W weekend zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety - podała w poniedziałek stołeczna policja. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie.
"Ciało 53-latki ujawniono, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu" - czytamy w komunikacie.
Makabra na warszawskiej Ochocie. Ciało 53-latki ukryte w zakupowej torbie
Jak ustaliło RMF FM, po wejściu do lokalu ofiary, funkcjonariusze znaleźli ciało w dużej torbie zakupowej.
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Podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. 32-latek przyznał się do popełnienia zbrodni. W poniedziałek zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem. Ofiara i zatrzymany to Polacy.Czytaj więcej