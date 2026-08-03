Makabra w Warszawie. Ciało 53-latki ukryte w zakupowej torbie

W weekend zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety - podała w poniedziałek stołeczna policja. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie.

"Ciało 53-latki ujawniono, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu" - czytamy w komunikacie.

Makabra na warszawskiej Ochocie. Ciało 53-latki ukryte w zakupowej torbie

Jak ustaliło RMF FM, po wejściu do lokalu ofiary, funkcjonariusze znaleźli ciało w dużej torbie zakupowej.

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Podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. 32-latek przyznał się do popełnienia zbrodni. W poniedziałek zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem. Ofiara i zatrzymany to Polacy.