Makabra w Warszawie. Ciało 53-latki ukryte w zakupowej torbie

Polska

Zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety. Zwłoki odnaleziono w miniony weekend na warszawskiej Ochocie, w mieszkaniu ofiary - podała stołeczna policja. Jak ustaliło RMF FM, ciało znajdowało się w dużej, zakupowej torbie i było w zaawansowanym stadium rozkładu.

Trzech mężczyzn stojących w pobliżu schodów. Dwóch z nich ma na sobie ciemne ubrania, a jeden białą koszulkę z opaską na ramieniu.
Policja Warszawa
Policja zatrzymała 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety

W weekend zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety - podała w poniedziałek stołeczna policja. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie.

 

"Ciało 53-latki ujawniono, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu" - czytamy w komunikacie.

Makabra na warszawskiej Ochocie. Ciało 53-latki ukryte w zakupowej torbie

Jak ustaliło RMF FM, po wejściu do lokalu ofiary, funkcjonariusze znaleźli ciało w dużej torbie zakupowej.

 

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Podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. 32-latek przyznał się do popełnienia zbrodni. W poniedziałek zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem. Ofiara i zatrzymany to Polacy.

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