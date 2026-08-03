- Paweł Kukiz się ostatnio połamał, ale jak wróci do zdrowia, to przejdzie do Rozwoju Plus - twierdzi informator "Newsweeka".

Kukiz sam w lipcu poinformował o połamanej ręce, żebrach i wyrostach poprzecznych kręgosłupa po upadku z drabiny przy zbieraniu wiśni.

Kwestie zdrowotne to jednak nie wszystko. Paweł Kukiz ma też stawiać warunki programowe. Źródła tygodnika wskazują, że polityk chce, by Rozwój Plus uwzględniło w swoim programie jego postulaty, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze i wzmocnienie roli referendów.

Klub i partia Rozwój Plus. Morawiecki zapowiada

W tej chwili klub parlamentarny Rozwój Plus to 40 członków i są wśród nich politycy, którzy niegdyś startowali z list Kukiz'15. To Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj. Sam Paweł Kukiz należy do koła Demokracja Bezpośrednia.

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Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zapowiedział, że na bazie stowarzyszenia Rozwój Plus nowa partia powstanie najpóźniej do 15 października.

Rozłam w PiS

Klub Rozwój Plus powstał w wyniku rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. - Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny i będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne, ponieważ w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania - tłumaczył Morawiecki, kiedy ogłaszał powstanie klubu.

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Potencjalna partia Morawieckiego została uwzględniona w sondażu IBRiS dla Polsat News. Głos na nią deklaruje 7,8 proc. ankietowanych.

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jk / mjo / polsatnews.pl