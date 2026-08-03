Kardynał Stanisław Dziwisz stawił się w poniedziałek w przed krakowskim Sądzie Okręgowym w roli świadka. Sprawa dotyczy pozwu Janusza Szymika z połowy czerwca o 20 mln zł zadośćuczynienia od Archidiecezji Krakowskiej oraz parafii w Międzybrodziu Bialskim. Szymik w latach 1984-1989 - jako nieletni ministrant - był wykorzystywany seksualnie przez ówczesnego proboszcza, księdza Jana W.

Stanisław Dziwisz zeznawał w sądzie. Chodzi o molestowanie ministranta

- Znałem wszystkich księży diecezji, jak byłem sekretarzem, kapelanem arcybiskupa (Karola - red.) Wojtyły. Wzywałem ich na audiencje, ale nie miałem z nimi kontaktów osobistych, ani towarzyskich - stwierdził 87-letni kardynał w sądzie, po przyrzeczeniu mówienia prawdy.

Dziwisz przyznał, że nie miał żadnej wiedzy o sprawie molestowania 12-letniego wówczas ministranta przez księdza Jana W., sekretarza kardynała Franciszka Macharskiego. Drugi z duchownych w tamtym momencie był arcybiskupem metropolitą krakowskim. - Żyliśmy w przyjaźni, ale nie polegała na tym, żeby on mi mówił o wszystkich sprawach diecezjalnych – zaznaczył.

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Jak dodał, był to okres jego 27-letniego pobytu w Watykanie, gdzie pełnił funkcję sekretarza papieża Jana Pawła II. Zaznaczył, iż nie interesował się wtedy tym, co dzieje się w Polsce i w diecezji, ze względu na swoje obowiązki. - W tamtych czasach, by wykonać telefon do Krakowa, trzeba było iść na pocztę i czekać kilka godzin, czasem bezskutecznie - argumentował Dziwisz.

Zaznaczył, że nigdy nie widział ks. Jana W., a kardynał Macharski spotykał się z nim samemu. Duchowny był wzywany do sądu już wcześniej, jednak dwukrotnie nie stawił się na rozprawie. Prosił również, by go nie wzywać ponownie ze względu na wiek i zdrowie.

Pozwał archidiecezję o 20 mln zł. Był wykorzystywany przez proboszcza

W zeszłym roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przyznał Szymikowi 400 tys. zł zadośćuczynienia od Diecezji Bielsko-Żywieckiej za brak reakcji na doniesienia o nadużyciach seksualnych. Sąd nie miał wątpliwości, że mężczyzna "został wielokrotnie wykorzystany seksualnie przez proboszcza".

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Uznał jednocześnie, że za winę księdza nie ponosi odpowiedzialności diecezja powstała dopiero w 1992 roku, lecz Archidiecezja Krakowska, ponieważ to jej podwładnym był wówczas międzybrodzki proboszcz. Po powstaniu Diecezji Bielsko-Żywieckiej Szymik opowiedział o wszystkim jej ordynariuszowi - biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu. Pozostało to bez echa.

Działania w sprawie Kościół bielsko-żywiecki podjął dopiero w 2014 roku, gdy nowym ordynariuszem został bp Roman Pindel. Doszło wtedy do procesu kanonicznego, w którego trakcie ks. Jan W. przyznał się do współżycia z nieletnim. Wówczas został zawieszony, a potem ukarany przez Kościół katolicki.