Iran bije zatrważający rekord. "Eskalacja" w liczbie egzekucji

Iran wykonał wyrok śmierci na dwóch mężczyznach skazanych za szpiegostwo na rzecz Izraela - poinformował w poniedziałek Mizan, serwis informacyjny tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. "Obaj zostali powieszeni za przekazywanie współrzędnych newralgicznych obiektów wojskowych agentom Mossadu (izraelskiej służby wywiadu - red)" - przekazano.

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Od początku wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, która wybuchła w lutym, Teheran nasilił wykonywanie egzekucji. We wtorek Mizan informował o wykonaniu kary śmierci na dwóch innych mężczyznach, którzy brali udział w protestach, jakie ogarnęły kraj w styczniu. Wcześniej - 22 lipca - stracono kolejnego.

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Reżim utrzymuje, że w starciach z demonstrantami zginęło czterech członków paramilitarnej organizacji Basidż, wchodzącej w skład Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Z danych Iran Inernational wynika, że w czasie dławienia protestów mogło zginąć nawet 36,5 tys. osób.

Reżim przyznał się do 3117 ofiarach śmiertelnych wśród cywilów. Do tej pory władze w Teheranie wykonują wyroki na wówczas zatrzymanych. Organizacja Amnesty International ustaliła, że Iran jest drugim, po Chinach, państwem na świecie pod względem liczby wykonywanych egzekucji. We wtorek potępiła działania reżimu, mówiąc, że dokonuje "eskalacji" wykonywania kar śmierci.

W zeszłym roku stracono co najmniej 1 639 osób, co stanowi rekordowy poziom od 1989 roku - podają organizacje pozarządowe Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii oraz Together Against the Death Penalty (ECPM) z siedzibą w Paryżu.