Już w poniedziałek, w wielu regionach, obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW przed upałem. Na południu i w centrum kraju termometry pokażą od 30 do 33 stopni, jednak będzie to dopiero początek wzrostu temperatur.

Upały w Polsce. Gdzie będzie najgoręcej?

Najwyższych temperatur synoptycy spodziewają się we wtorek i środę. Nad morzem prognozowane jest od 24 do 29 stopni na północy i północnym zachodzie od 28 do 32 stopni, natomiast w centrum, na wschodzie i południu - od 33 do 37 stopni.

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Najgoręcej ma być w pasie od południowego Mazowsza przez województwa świętokrzyskie i lubelskie po Małopolskę oraz Podkarpacie. Tam temperatura może lokalnie osiągnąć nawet 39 stopni.

⚠️ Aktualizacja ostrzeżeń IMGW-PIB🌡️⛈️ Obowiązuje 6 ostrzeżeń meteorologicznych przed upałem i burzami.

🔴 3. stopień obowiązuje w części woj. podkarpackiego i lubelskiego.

🟠 2. stopień obejmuje rozległy obszar południowej, centralnej i zachodniej Polski.☀️ Upałowi mogą… pic.twitter.com/w9d7TAiJuj — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 3, 2026

Jeśli prognozy się potwierdzą, w części południowo-wschodniej Polski mogą zostać pobite lokalne rekordy temperatur. Nie chodzi jednak o rekord dla całego kraju, który obecnie wynosi 40,5 st. C.

Prognoza pogody. Fala upałów przyniesie także burze i tropikalne noce

Mimo przewagi słonecznej pogody lokalnie mogą rozwijać się burze. Prognozy wskazują, że będą nieliczne, ale miejscami mogą przynieść grad, intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Uciążliwe będą również noce. W wielu miejscach temperatura nie spadnie poniżej 20-24 st. C, co oznacza wystąpienie nocy tropikalnych i utrudniony wypoczynek.

Pierwsze oznaki ochłodzenia mogą pojawić się w czwartek. Z zachodu zacznie wkraczać front atmosferyczny z burzami, który stopniowo przyniesie chłodniejsze powietrze.

Na wschodzie i południu kraju nadal może być bardzo gorąco, a na Podkarpaciu temperatura przekroczy 35 stopni. Jeśli prognozy się sprawdzą, w piątek fala upałów ustąpi już w całej Polsce, a maksymalna temperatura nigdzie nie przekroczy 30 kresek.