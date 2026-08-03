Energetyczny kryzys na Węgrzech. Magyar apeluje. "Najbardziej krytyczne pięć dni"

Świat Karol Płatek / wka / polsatnews.pl / PAP

Rekordowo niski poziom Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Paksu, a Węgry przygotowują się na najtrudniejsze dni obecnej fali upałów. W obliczu pogłębiającego się kryzysu premier Peter Magyar zaapelował do mieszkańców o dalsze oszczędzanie energii, informując, że dzięki dotychczasowym wysiłkom udało się ograniczyć jej zużycie o 700 MW.

Podział obrazu na dwie części: po lewej widok fabryki z kominami i rzeką, po prawej mężczyzna w garniturze pracujący przy laptopie w zadymionym otoczeniu.
PAP/EPA/DANIEL KISS/Facebook/Peter Magyar
Peter Magyar zaapelował do Węgrów o oszczędzanie prądu

Peter Magyar poinformował, że mieszkańcy, przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje ograniczyły zużycie energii o 700 MW. Jak podkreślił, to więcej niż połowa mocy jednego bloku elektrowni jądrowej w Paksu. "Ludzie, przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje zaoszczędziły 700 megawatów energii elektrycznej. Z wdzięcznością doceniamy tę narodową jedność" - napisał premier.

 

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Szef węgierskiego rządu zwrócił się jednocześnie w mediach społecznościowych z apelem do mieszkańców i przedsiębiorców o dalsze ograniczanie zużycia energii w godzinach największego zapotrzebowania.

 

"Przed nami najbardziej krytyczne pięć dni. Proszę wszystkie firmy i wszystkich rodaków o ograniczenie zużycia energii elektrycznej między godz. 17:00 a 21:00. Razem przejdziemy przez ten trudny okres" - podkreślił.

Węgry. Rekordowo niski poziom wody w Dunaju uderza w energetykę

Apel premiera ma związek z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Z powodu utrzymujących się upałów poziom wody w rzekach i jeziorach na Węgrzech spadł do rekordowo niskich wartości, a dostawcy wody apelują do mieszkańców o jej oszczędzanie.

 

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Niedobór wody zmusił także operatora elektrowni jądrowej w Paksu do kilkukrotnego ograniczenia mocy kolejnych bloków. Woda z Dunaju wykorzystywana jest do chłodzenia reaktorów.

 

W niedzielę Magyar poinformował, że elektrownia może zostać po raz pierwszy w swojej historii całkowicie wyłączona. Jak przekazał, ostatni pracujący blok może zostać zatrzymany jeszcze w poniedziałek, a przerwa w pracy obiektu może potrwać ponad miesiąc. Elektrownia w Paksu odpowiada za blisko połowę produkcji energii elektrycznej na Węgrzech.

Dunaj odsłania ślady II wojny światowej

Skutki rekordowo niskiego poziomu Dunaju widać również w Budapeszcie. W centrum miasta rzeka odsłoniła niewybuchy z czasów II wojny światowej. Saperzy wydobyli z dna dziesięć min przeciwpancernych, granat ręczny oraz około kilograma amunicji. Materiały zostały zabezpieczone przez Węgierskie Siły Zbrojne.

 

Premier ostrzegł, że najbliższe pięć dni będzie najgorętszym okresem obecnej fali upałów. Według prognoz temperatury każdego dnia mogą sięgać około 40 stopni, a znaczących opadów nie przewidują najnowsze prognozy pogody. 

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