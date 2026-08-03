Pyrzyce leżą w województwie zachodniopomorskim i do niedawna znajdował się tam pomnik poświęcony żołnierzom Związku Radzieckiego, którzy zginęli w latach 1941-1945 - wskazuje ambasada Rosji.

31 lipca pomnik usunięto. "Ten kolejny świętokradczy krok polskich władz stanowi bezpośrednie i rażące naruszenie postanowień Umowy między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r. Bezprawne burzenie pomników jest jawną próbą fałszowania historii i wymazania ze świadomości Polaków pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy radzieckich" - twierdzi ambasada Rosji.

W związku z usunięciem pomnika, ambasada skierowała oficjalny protest do polskich władz.

Pomnik w Pyrzycach. IPN: Oczyszczenie przestrzeni publicznej

Tymczasem jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, "decyzja o usunięciu budowli była odpowiedzią na społeczne oczekiwania oraz efektem konsekwentnej polityki lokalnych władz samorządowych, dążących do oczyszczenia przestrzeni publicznej z symboliki totalitarnej".

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W wydarzeniu usunięcia pomnika wzięli udział burmistrz miasta Pyrzyc Marzena Podzińska i dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztof Męciński. W miejsce zlikwidowanego monumentu powstanie nowy pomnik, nawiązujący do odzyskania niepodległości.

Jak podkreśla IPN, demontaże sowieckich obiektów propagandowych to praktyczna realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

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jk / mjo / polsatnews.pl