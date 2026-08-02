Włosi przechwycili tankowiec rosyjskiej floty cieni. W akcji na morzu uczestniczyli Polacy
Włoskie wojsko dokonało w niedzielę inspekcji należącego do rosyjskiej floty cieni tankowca "Toa Payoh", w akcji uczestniczył polski samolot patrolowy - podało włoskie ministerstwo obrony. Kapitan statku odmówił współpracy, jednak Włochom udało się dostać na pokład ze śmigłowca. Włoski minister obrony pogratulował zaangażowanym w akcję żołnierzom przygotowania i profesjonalizmu.
Należący do rosyjskiej floty cieni i objęty sankcjami tankowiec "Toa Payoh" wypłynął 16 lipca z portu Kotonu w Beninie i zmierzał do Stambułu. Włoskie wojsko, wspierane przez polski samolot patrolowy i okręt grecki, przechwyciło statek na zachód od Panterelli.
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Jak podaje włoski resort obrony, początkowo kapitan statku odmawiał współpracy, ale włoskim żołnierzom mimo to udało się dostać na pokład, opuszczając się ze śmigłowca. Akcja odbywała się na wodach międzynarodowych, zgodnie z prawem morskim - zaznaczył w komunikacie włoski rząd.
Włosi przechwycili tankowiec floty cieni. W akcji asystował polski samolot patrolowy
Tankowiec płynął pod banderą Kamerunu, a celem przeprowadzenia inspekcji była weryfikacja przynależności państwowej. Włoski personel po opuszczeniu się na pokład przeprowadził wymagane kontrole, co trwało około dwóch godzin i zakończyło się bez przeszkód ani zagrożeń.
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- Chciałbym pogratulować załodze Thaon di Revel (klasa włoskiej fregaty, której załoga dokonała inspekcji - red.) i całemu personelowi wojskowemu biorącemu udział w operacji profesjonalizmu, przygotowania i determinacji - powiedział włoski minister obrony Guido Crosetto.
- Ta operacja stanowi również konkretny dowód wkładu Włoch w bezpieczeństwo Morza Śródziemnego i działania Unii Europejskiej - stwierdził polityk.
Włoskie Minsiterstwo Obrony poinformowało, że po zakończonej inspekcji podjęte zostały prace mające na celu weryfikację informacji zgromadzonych na pokładzie tankowca floty cieni i analiza pozyskanej podczas kontroli dokumentacji.Czytaj więcej