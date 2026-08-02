Włosi przechwycili tankowiec rosyjskiej floty cieni. W akcji na morzu uczestniczyli Polacy

Należący do rosyjskiej floty cieni i objęty sankcjami tankowiec "Toa Payoh" wypłynął 16 lipca z portu Kotonu w Beninie i zmierzał do Stambułu. Włoskie wojsko, wspierane przez polski samolot patrolowy i okręt grecki, przechwyciło statek na zachód od Panterelli.

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Jak podaje włoski resort obrony, początkowo kapitan statku odmawiał współpracy, ale włoskim żołnierzom mimo to udało się dostać na pokład, opuszczając się ze śmigłowca. Akcja odbywała się na wodach międzynarodowych, zgodnie z prawem morskim - zaznaczył w komunikacie włoski rząd.

#2agosto



Operazione IRINI: nave Thaon di Revel abborda petroliera appartenente alla “flotta ombra” russa.



Questa mattina, Nave Thaon di Revel, nave ammiraglia dell’Operazione EUNAVFOR MED IRINI, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla… pic.twitter.com/SAVCskSyoU — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 2, 2026

Włosi przechwycili tankowiec floty cieni. W akcji asystował polski samolot patrolowy

Tankowiec płynął pod banderą Kamerunu, a celem przeprowadzenia inspekcji była weryfikacja przynależności państwowej. Włoski personel po opuszczeniu się na pokład przeprowadził wymagane kontrole, co trwało około dwóch godzin i zakończyło się bez przeszkód ani zagrożeń.

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- Chciałbym pogratulować załodze Thaon di Revel (klasa włoskiej fregaty, której załoga dokonała inspekcji - red.) i całemu personelowi wojskowemu biorącemu udział w operacji profesjonalizmu, przygotowania i determinacji - powiedział włoski minister obrony Guido Crosetto.

- Ta operacja stanowi również konkretny dowód wkładu Włoch w bezpieczeństwo Morza Śródziemnego i działania Unii Europejskiej - stwierdził polityk.

Włoskie Minsiterstwo Obrony poinformowało, że po zakończonej inspekcji podjęte zostały prace mające na celu weryfikację informacji zgromadzonych na pokładzie tankowca floty cieni i analiza pozyskanej podczas kontroli dokumentacji.