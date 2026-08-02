Ważny dzień dla katolików. Uzyskają odpust pod jednym warunkiem

Nazwa porcjunkula, którą można przetłumaczyć jako "skrawek gruntu", odnosi się do małego benedyktyńskiego Kościółka Matki Bożej Anielskiej. Powstał on w IX w. i pierwotnie był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Obecnie znajduje się on wewnątrz zbudowanej w XVI w. w Asyżu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

W XIII w. będący w ruinie kościółek otrzymał od benedyktynów św. Franciszek z Asyżu. Zimą z 1207 r. na 1208 r. odbudował go własnymi rękami i tam zamieszkał. Według jego relacji w 1216 r. objawili mu się Jezus i Maryja w otoczeniu aniołów. Obiecać mu mieli, że każdemu chrześcijaninowi, który nawiedzi kościółek w nocy z 1 na 2 sierpnia, zostaną odpuszczone kary za wszystkie grzechy - uzyska odpust.

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Warunkiem miało być, że wcześniej szczerze się z nich wyspowiada, otrzymując ważne sakramentalne rozgrzeszenie. Przywilej ten, na prośbę Franciszka, zatwierdził papież Honoriusz III. W 1480 papież Sykstus IV rozszerzył go na wszystkie kościoły franciszkanów i klarysek, a w 1911 roku papież Pius X na wszystkie kościoły parafialne.

Odpust zupełny w kościele katolickim. Co należy zrobić?

Kongregacja Odpustów 3 marca 1952 r. wydała dekret rozszerzający przywilej odpustu zupełnego toties quoties na 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic, nawet półpublicznych. Ponowił to papież Paweł VI konstytucją apostolską "Indulgentiarium doctrina" w 1967 r. W związku z tym każdy, kto 2 sierpnia nawiedzi kościół, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny porcjunkuli.

Z okazji trwającego jubileuszu 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu Watykan wydał dekret, na mocy którego odpust może uzyskać każdy wierny, który z "sercem wolnym od przywiązania do grzechu weźmie udział w Roku Świętego Franciszka, nawiedzając w formie pielgrzymki jakikolwiek kościół klasztorny franciszkanów lub miejsce kultu w dowolnej części świata poświęcone św. Franciszkowi bądź z nim związane".

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W dekrecie dodano, że należy "pobożnie uczestniczyć w obrzędach jubileuszowych albo spędzić odpowiedni czas na pobożnej medytacji, zanosząc do Boga modlitwy, aby - na wzór św. Franciszka - w sercach rodziły się uczucia chrześcijańskiej miłości bliźniego i autentyczne pragnienia zgody i pokoju między narodami, kończąc modlitwą 'Ojcze nasz', 'Wierzę w Boga' oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary i wszystkich świętych Rodziny Franciszkańskiej".

"Wystarczy odwiedzić kościół". Warunek do uzyskania odpustu zupełnego

Z kolei osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci, którzy się nimi opiekują, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem wypełnienia zwykłych trzech warunków tak szybko, jak to będzie możliwe, jeśli duchowo zjednoczą się z obchodami jubileuszowymi, ofiarując Bogu swoje modlitwy i cierpienie.

Rok Jubileuszowy św. Franciszka z Asyżu zakończy się 10 stycznia 2027 r. W specjalnym liście z okazji obchodów papież Leon XIV przestrzegł przed myśleniem, iż pokój można zbudować wyłącznie ludzkimi siłami. Zaznaczył, że z darem pokoju od Boga człowiek powinien każdego dnia współpracować.

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Zwrócił uwagę, że franciszkańska wizja pokoju nie ogranicza się do relacji między ludźmi, ale obejmuje całe stworzenie. "Pokój z Bogiem, pokój między ludźmi i pokój ze stworzeniem są nieodłącznymi wymiarami jednego wezwania do powszechnego pojednania" - wskazał papież Leon XIV. Kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu św. Pius X podniósł 11 kwietnia 1909 r. do godności bazyliki patriarchalnej i papieskiej.