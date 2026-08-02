David Cifaldi od dawna marzył o zdobyciu Granite Peak - najwyższego szczytu amerykańskiego stanu Montana, wznoszącego się na wysokość około 3900 metrów. W zeszłym tygodniu wyruszył w góry wraz z dwoma znajomymi. Wędrówkę rozpoczęli już około godz. 3:30.

Mężczyźni byli mniej więcej 300 metrów poniżej wierzchołka i przemierzali skalisty obszar znany jako Froze-to-Death Plateau, gdy wyprawa przybrała dramatyczny obrót. Cifaldi poślizgnął się na luźnych kamieniach, upuścił jeden kij trekkingowy, a następnie przewrócił się na drugi.

Wypadek na Granite Peak. Kij trekkingowy przebił 32-latka

Stalowo zakończony kij o długości około 112 centymetrów wbił się pod lewą pachą mężczyzny i wyszedł przez plecy. Przedmiot przeszedł przez tkanki, ale cudem ominął płuca, klatkę piersiową i najważniejsze narządy. - Kiedy się przewróciłem, wiedziałem, że coś jest nie tak - relacjonował później Cifaldi z lokalną amerykańską stacją KTVQ.

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32-latek jest pielęgniarzem specjalizującym się w leczeniu ran, a wcześniej pracował na oddziale ratunkowym. Po upadku zachował spokój i sam ocenił swój stan. Był przytomny, mógł głęboko oddychać, nie miał zawrotów głowy, a z rany nie wypływała duża ilość krwi. Kij pozostawał również stabilnie osadzony w jego ciele.

- Przez skórę mogłem wyczuć kij. Wiedziałem, że nie tkwi głęboko i że mogę brać głębokie oddechy - opowiadał.



Cifaldi uznał, że uraz nie stanowi w danym momencie bezpośredniego zagrożenia dla życia. Przekonywał swoich zaniepokojonych przyjaciół, że kij najprawdopodobniej znajduje się poza ścianą klatki piersiowej.

Kij trekkingowy przebił 32-latka. Sam rozpoczął zejście z Granite Peak

Mężczyźni skontaktowali się ze służbami za pomocą komunikatora satelitarnego Garmin inReach. Powiadomili ratowników o wypadku, ale Cifaldi nie zdecydował się czekać na ewakuację. Uznał, że przy wsparciu doświadczonych towarzyszy jest w stanie zejść z gór o własnych siłach.

Jednym z powodów tej decyzji były potencjalne koszty transportu lotniczego. Pomoc lokalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej była bezpłatna, jednak za lot śmigłowcem mężczyzna mógł otrzymać wysoki rachunek. Sam podkreślał później, że nie był to jedyny czynnik - miał możliwość kontaktowania się ze służbami, a jego przyjaciele wiedzieli, jak zachować się w górach.

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Rozpoczęło się niezwykle trudne zejście. Trasa prowadziła przez pola głazów, płaty śniegu, strome zbocza i odcinki pozbawione oznaczonego szlaku. Kij nadal wystawał z boku ciała Cifaldiego.

Jeden z przyjaciół szedł tuż za rannym i obserwował jego stan. Drugi wybierał bezpieczną trasę oraz ostrzegał napotkanych turystów. Cifaldi obawiał się przede wszystkim, że widok poważnej rany mogą zobaczyć dzieci wędrujące z rodzicami.

David Cifaldi przeszedł 16 kilometrów z kijem w ciele. Potem trafił na operację

W ciągu ponad sześciu godzin mężczyźni pokonali około 16 kilometrów i zeszli niemal 1500 metrów. Służby ratunkowe przez cały czas otrzymywały informacje o ich położeniu i postępach.

Pierwsze zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godz. 9:44. Około godz. 13:30 grupa przekazała, że zbliża się do początku szlaku i poprosiła o uprzedzenie najbliższej placówki medycznej. Dwie godziny później mężczyźni dotarli do samochodu. Cifaldi przez całą drogę szedł o własnych siłach.

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Przyjaciele zabrali go najpierw do placówki w miejscowości Columbus. Na miejscu okazało się jednak, że potrzebne jest bardziej specjalistyczne leczenie. Ruszyli więc w dalszą drogę do St. Vincent Regional Hospital w Billings - szpitala, w którym Cifaldi sam pracuje. Lekarze bezpiecznie usunęli kij i opatrzyli ranę. Zaledwie kilka dni później 32-latek wrócił do pracy.

"Kilka centymetrów i historia byłaby inna"

Cifaldi przyznał, że miał ogromne szczęście. Gdyby kij wbił się zaledwie kilka centymetrów dalej, mógł uszkodzić płuco lub inne ważne narządy. - Kilka centymetrów w inną stronę i byłaby to zupełnie inna historia - powiedział.



Nie zamierza jednak rezygnować ze swojego marzenia. Gdy całkowicie dojdzie do zdrowia, chce razem z przyjaciółmi ponownie spróbować zdobyć Granite Peak. Tym razem uczestnicy wyprawy prawdopodobnie zrezygnują jednak z kijów trekkingowych.