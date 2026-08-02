Czeski portal novinky.cz poinformował, że do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie D52 w okolicy miasta Pohořelice na południu kraju. Policja przekazała, że zginęły trzy osoby.

Według relacji jeden samochód zatrzymał się po zderzeniu z dzikami, a za nim zatrzymało się drugie auto. W dwa stojące samochody uderzył następnie trzeci, nadjeżdżający z dużą prędkością.

Dwie kobiety zmarły na miejscu, nie przeżyło też dziecko które zmarło po przetransportowaniu do szpitala. Ranni są także mężczyzna i drugie dziecko. Ofiary i ranni to Polacy - przekazał jeden z bliskich ofiar, który zorganizował internetową zbiórkę.

"Bilans jest najgorszy z możliwych". Tragedia w Czechach, troje Polaków zginęło w wypadku

"​W nocy z 31.07 na 01.08 doszło do koszmarnego wypadku drogowego na czeskiej autostradzie. W samochodzie znajdowała się czteroosobowa rodzina, przyjaciółka rodziny i pies. Niestety, ten bilans jest najgorszy z możliwych..." - napisał autor zbiórki na wsparcie dla poszkodowanej rodziny.

W dalszej części wpisu wyjaśnił, że osoby ranne to ojciec i jego syn, a w wypadku zginęła matka, drugi syn i przyjaciółka rodziny. "Ojciec, Marcin, oraz drugi z synów, Tymek, przeżyli, ale odnieśli poważne obrażenia. Obecnie przebywają w szpitalu w Czechach, gdzie walczą o powrót do zdrowia - zarówno fizycznego, jak i psychicznego" - wskazał Tomasz Kruk.

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Organizator zbiórki środków zaapelował o wsparcie finansowe przebywającego w szpitalu ojca, które pomogą w kosztach związanych z transportem ciał zmarłych do Polski, organizacją pogrzebu, leczeniu i rehabilitacji, wsparciu psychologicznym i codziennym utrzymaniu ojca i syna, którzy przeżyli.

"​W jednej chwili Marcin stracił ukochaną żonę i dziecko, a młody Tymek mamę i brata. Świat, który znali, rozpadł się na kawałki. Zamiast wspólnych planów i codziennej radości, pojawił się niewyobrażalny ból, trauma oraz ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe" - napisano w oświadczeniu.