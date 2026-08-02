Goście Bogdana Rymanowskiego w programie "Śniadanie Rymanowskiego" rozmawiali m.in. o masowej inwazji Marokańczyków na hiszpańską Ceutę. Do kraju trafiło ok. 60 tys. obywateli Maroka. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że sytuacja w regionie została opanowana, a większość przyjezdnych zostało odesłanych z powrotem do swojego kraju.

- Oczywiście sytuacja tam była tragiczna. Dużo osób zostało już odprawiona z powrotem do Maroka, co uważam za duży sukces w sytuacji, z jaką mierzy się obecnie Hiszpania - mówiła Dorota Olko. Wspomniała, że kraj ten zmaga się obecnie z wieloma problemami, jako przykład wymieniając pożary. Zwróciła jednak uwagę, że za mało w pomoc zaangażowała się Unia Europejska. - Bardzo bym chciała, by w takiej sytuacji była większa solidarność Unii - podkreśliła posłanka Lewicy.

ZOBACZ: Włochy reagują w sprawie Ceuty. Umowa Schengen z Hiszpanią zawieszona

Bartosz Bocheńczak zwrócił natomiast uwagę, że źródłem kłopotów Hiszpanii jest "polityka poprawności politycznej", która stosowana jest przez rząd Sancheza. - To był efekt tego, że państwo powiedziało 'u nas są otwarte drzwi'. Hiszpania nie zdała egzaminu i powinna zostać zawieszona w strefie Schengen - powiedział polityk Konfederacji.

Ceuta. Kryzys migracyjny w hiszpańskim fragmencie Afryki

- Trzeba powiedzieć jasno. Polska jest bezpieczna i jesteśmy wzorem dla całej Europy, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne - wskazywała z kolei Barbara Oliwiecka. - Europa to strefa Schengen, Unia Europejska. To są naczynia połączone. Wszyscy dobrze wiemy, że rozwiązania takie jak kontrole na granicy nie są rozwiązaniem systemowo dobrym - mówiła poseł Unii Centrum.

- Dobrym rozwiązaniem zabezpieczającym granice zewnętrzne UE jest tylko współpraca, zgodne działanie oraz bezpośrednie wspieranie tych bardzo kryzysowych obszarów. Zgadzam się, że potrzeba większej solidarności - podkreśliła posłanka.

WIDEO: "Śniadanie Rymanowskiego". Goście rozmawiają o sytuacji w Hiszpanii

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Michał Wójcik zapytany o sprawę odpowiedział, że "kocha Hiszpanię i Hiszpanów", jednak nazwał premiera tego kraju "szaleńcem z Madrytu", który, jego zdaniem, nie panuje nad polityką migracyjną. - Nie chodzi tylko o Ceutę. Legalizują pobyt pół miliona ludzi, którzy rozleją się po całej Europie - stwierdził poseł PiS.

ZOBACZ: "Jeśli Schengen ma przetrwać". Donald Tusk zwrócił się do władz Hiszpanii

Zdaniem Macieja Żywno wydarzenia z Ceuty są "jednorazowym uderzeniem", a nie zachodzącym zjawiskiem. - Mam nadzieję, że to spotkanie ministrów dotknie nie tylko kwestii Hiszpanii, ale przede wszystkim tego, co można zrobić żeby wpłynąć na Maroko - mówił wicemarszałek Senatu.

"Śniadanie Rymanowskiego". Tematem rozwój sytuacja w Hiszpanii

- Jest to kontynuacja polityki, którą kiedyś prowadziła Angela Merkel, która zapraszała imigrantów do Europy. Później Platforma Obywatelska była przeciwko budowie zapory na granicy i zapraszała te osoby mówiąc, że sprawdzi się ich jak już będą na terytorium Europy. To samo robi dzisiaj rząd socjalistyczny w Hiszpanii - wyjaśnił z kolei Piotr Müller z klubu Rozwój Plus.

Do tych słów odniósł się Paweł Bliźniuk, który odpowiedział Mullerowi mówiąc: "szkoda, że nie byliście tak twardzi, kiedy rządziliście", nawiązując do rozdawania wiz przez rząd PiS. - Polska jest bezpieczna, Polska jest przykładem. Możemy podzielić się naszymi doświadczeniami, bo zabezpieczaliśmy granicę UE. Ich bezpieczeństwo to nasz wspólny interes - mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

ZOBACZ: Sztum na granicę. Tysiące migrantów wdarło się do Hiszpanii

Z kolei Zbigniew Bogucki uznał nielegalną migrację za największe zagrożenie cywilizacyjne dla Unii Europejskiej, nie licząc agresji Rosji. - To zagrożenie dla Polski, dla naszej kultury, dla naszej tożsamości. To jest problem zewnętrzny, którego istota jest wewnątrz Unii Europejskiej - mówił szef Kancelarii Prezydenta.

- Problemem jest podejście środowisk lewicowych, socjalistycznych, które w ramach poprawności politycznej uznają, że państwa nie mają bronić swoich granic. Dokładnie to stało się w Hiszpanii - dodał Bogucki.