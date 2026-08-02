Strzelanina w USA. Są zabici i ranni, sprawca nie żyje

Do ataku doszło w jednej z restauracji sieci In-N-Out w Twin Falls, w stanie Idaho. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych, na które powołuje się telewizja CBS News, widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały.

Amerykańskie media podają różną liczbę ofiar. Według CBS News, które kontaktowało się z rzecznikiem miasta Joshuą Palmerem, nie żyją trzy osoby. Agencja AP, powołując się na własne źródła informuje natomiast, że w ataku zginęło pięć osób.

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Szef miejscowej policji Matthew Hicks podczas konferencji prasowej poinformował, że "są ofiary śmiertelne", jednak nie był w stanie podać dokładnej liczby zabitych. Dodał także, że w lokalnym szpitalu z powodu odniesionych obrażeń hospitalizowana jest także "pewna liczba osób".

Strzelanina w stanie Idaho. Są zabici i ranni

- Podejrzany o strzelaninę nie żyje. Był blisko miejsca zdarzenia. Obecnie pracujemy nad ustaleniem jego tożsamości oraz motywów działania - oświadczył Hicks. Szef policji w Twin Falls dodał, że śledczy próbują przesłuchać "setki osób", które w czasie strzelaniny przebywały w pobliżu.

- Mamy dosłownie setki osób, które w taki czy inny sposób znajdowały się wówczas w rejonie tej restauracji i są teraz przesłuchiwane - wyjaśnił Hicks.

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Na czas prowadzonych działań policja zamknęła okoliczne drogi oraz pobliski most i zaapelowała do mieszkańców, by unikali tego rejonu. Rzecznik FBI przekazał CBS News, że agenci tej służby są na miejscu i pomagają w dochodzeniu. Twin Falls leży na południu Idaho, ok. 190 km od stolicy tego stanu - Boise.