Gośćmi "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Dorota Olko (Lewica), Barbara Oliwiecka (Centrum), Zbigniew Bogucki (szef Kancelarii Prezydenta), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Maciej Żywno (Polska 2050), Michał Wójcik (PiS), Paweł Bliźniuk (KO), Piotr Müller (Rozwój Plus). Oglądaj od 9:55 w Polsat News i na polsatnews.pl.