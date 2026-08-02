"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Polska

Gośćmi "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Dorota Olko (Lewica), Barbara Oliwiecka (Centrum), Zbigniew Bogucki (szef Kancelarii Prezydenta), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Maciej Żywno (Polska 2050), Michał Wójcik (PiS), Paweł Bliźniuk (KO), Piotr Müller (Rozwój Plus). Oglądaj od 9:55 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w brązowej marynarce i koszuli siedzi na krześle, trzymając w rękach tablet z logo Polsat News.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Poprzednie odcinki "Śniadania Rymanowskiego" dostępne są tutaj.

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wka / polsatnews.pl / Polsat News
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