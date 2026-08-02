Grecja walczy z pożarami, które wystąpiły w kilku regionach. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce okolicach Aten, gdzie w niedzielę doszło do zderzenia w powietrzu dwóch śmigłowców straży pożarnej biorących udział w akcji gaśniczej.

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"Podczas akcji gaśniczej w rejonie Psatha zderzyły się dwa śmigłowce biorące udział w akcji. Natychmiast zmobilizowano siły do ​​akcji poszukiwawczo-ratowniczej dla załóg, która jest obecnie w toku" - podała w komunikacie straż pożarna.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych uchwycono moment kolizji, widać na nim, jak jeden ze śmigłowców od razu po kolizji runął na ziemię.

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W Grecji 🇬🇷, nieopodal Aten doszło kilkadziesiąt minut temu do zderzenia dwóch 🚁 śmigłowców gaśniczych biorących udział w akcji gaszenia pożarów. Na pewno jedna z maszyn bezpośrednio po zderzeniu spadła na ziemię. Obecnie trwa akcja… pic.twitter.com/fOdoEF1HJd — Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) August 2, 2026

Trwa akcja ratunkowa mająca na celu odnalezienie członków dwóch załóg śmigłowców. Serwis eKathimerini podał, że jedna z załóg udało się odnaleźć, jednak nie wiadomo, w jakim stanie są dwaj strażacy, którzy znajdowali się na pokładzie helikoptera.

Pożary w Grecji. Panują ekstremalnie trudne warunki, zginęło trzech strażaków

W sobotę premier Grecji Kyriakos Micotakis oświadczył, że sytuacja w Grecji w związku z pożarami jest bardzo trudna. W środę służby poinformowały o śmierci trzech strażaków. Dwóch z nich ogień uwięził w wozie w okolicach miasta Retimno na północy Krety, trzeci strażak zginął podczas akcji gaśniczej na południu półwyspu Peloponez.

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"W ostatnich latach zainwestowaliśmy więcej niż kiedykolwiek wcześniej we wzmocnienie ochrony ludności... Są jednak chwile, kiedy natura i siła warunków pogodowych przewyższają wszelkie ludzkie plany i możliwości operacyjne" - przekazał Micotakis.

Premier przekazał, że w ciągu najbliższych dni ekstremalnym upałom towarzyszyć będą bardzo silne wiatry, co może prowadzić do błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia. Silny wiatr sprawia także, że samoloty gaśniczego nie mogą dotrzeć do ognisk pożarów, a nawet nabrać wody na wzburzonym morzu.