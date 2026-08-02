Do groźnego zdarzenia doszło w sobotni wieczór na autostradzie A1 w miejscowości Pikutkowo w gminie Brześć Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie).

Samochód wjechał w barierę i się zapalił. Cztery osoby w szpitalu

- Jak wstępnie ustalono, kierujący samochodem marki Volkswagen, jadący z Torunia w kierunku Łodzi, nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w barierę energochłonną. Po uderzeniu w barierę samochód zapalił się - przekazała w rozmowie z polsatNews.pl podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka z KMP we Włocławku.



W momencie wypadku w pojeździe znajdowały się cztery osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Wszyscy trafili do szpitala - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

m. Pikutkowo, pow. włocławski, gm. Brześć Kuj., A1 (196km) - s/o uderzył w barierki. 4 osoby poszkodowane zabrane do szpitala (2 dorosłe + 2 dzieci). Na miejscu 2 zastępy SP. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) August 1, 2026

Portal nwloclawek.pl przekazał, że pomocy poszkodowanym jako pierwszy udzielił lekarz przejeżdżający tą trasą. W sieci pojawiły się nagrania kierowców, którzy przejeżdżali w pobliżu płonącego samochodu.

To kolejny w ostatnich dniach wypadek na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. 27 lipca pomiędzy węzłami Włocławek Zachód i Kowal auto osobowe uderzyło w bariery - zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi.

Dwa dni wcześniej A1 była zablokowana w kierunku Łodzi k. węzła Lisewo (również woj. kujawsko-pomorskie) po zderzeniu trzech aut w okolicach miejscowości Januszewo.