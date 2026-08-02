"Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu" - przekazał CERT Polska w ostrzeżeniu udostępnionym w niedzielę na platformie X przez rzeczniczkę prasową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolinę Gałecką.

⚠️ Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu. https://t.co/rfh3e6G2eT — Karolina Gałecka (@K_Galecka) August 2, 2026

Informację o oszustwie podała również kancelaria premiera. Wiadomości mogą wzbudzać zaufanie, ponieważ są wysyłane z prawdziwych kont znajomych, członków rodziny lub współpracowników. Przestępcy informują o rzekomym konkursie i proszą o kliknięcie linku oraz zagłosowanie na wskazaną osobę.

Fałszywy konkurs na WhatsAppie. Oszuści przejęli konto Arkadiusza Myrchy

CERT Polska wyjaśnił, że warunkiem oddania głosu ma być rzekoma weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. W rzeczywistości jej celem jest umożliwienie oszustom uzyskania dostępu do profilu ofiary.

Przestępcy próbują sparować ze wskazanym kontem własne urządzenie. Nakłaniają użytkownika do zeskanowania w aplikacji podstawionego kodu QR albo przepisania kodu weryfikacyjnego.

Po wykonaniu tych czynności oszuści mogą uzyskać dostęp do konta i rozsyłać z niego kolejne wiadomości. W ten sposób atak obejmuje następne osoby znajdujące się na liście kontaktów ofiary.

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Przed podejrzanymi wiadomościami ostrzegł również poseł KO i wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Z jego konta na WhatsAppie miał być rozsyłany link prowadzący do fałszywego głosowania. "Jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!" - napisał polityk na platformie X.

Fałszywa "weryfikacja" przez WhatsApp. Co zrobić po przejęciu konta?

CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odłączyły wszystkie urządzenia dodane do konta. Można to zrobić w ustawieniach aplikacji WhatsApp. Jak podkreślono, tylko w ten sposób można odciąć przestępców od dostępu do profilu.

Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza na stronie incydent.cert.pl lub w aplikacji mObywatel, korzystając z usługi "Bezpiecznie w sieci".

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Podejrzane wiadomości SMS należy natomiast przesłać na bezpłatny numer 8080. Użytkownicy nie powinni skanować kodów QR ani przekazywać kodów weryfikacyjnych, gdy proszą o to osoby kontaktujące się za pomocą niespodziewanej wiadomości.