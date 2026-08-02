Serhij Beskriestnow, znany jako Serhij Flesz, doradca Wołodymyra Zełenskiego, opublikował zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony przechwytujące, które przedstawiały według niego nowego rodzaju rosyjskie drony.

ZOBACZ: Prokuratura wróciła na miejsce wybuchu rosyjskiego pocisku. Znaleziono kolejne elementy

Największy ukraińskich serwis dotyczący wojskowości, Militarnyj opublikował analizę, według której rosyjskie drony przypominają konstrukcje ukraińskie. W ocenie redakcji świadczy to, że Rosjanie przygotowują się do akcji pod fałszywą flagą i mogą z wykorzystaniem ukraińskich dronów lub statków wyglądających na ukraińskie zaatakować cele w Europie.

Doradca Zełenskiego ostrzega przed prowokacją. Rosja zbiera ukraińskie drony

Tezy z artykułu opublikowanego przez Militarnyj potwierdził sam Serhij Flesz, który przekazał, że naiwnie byłoby oczekiwać, że Rosjanie do celowych prowokacji użyją własnych dronów.

"Dziennikarze serwisu Militarnyj opublikowali artykuł, według którego wśród wykorzystuje nasze drony do swoich zadań. Mogę powiedzieć wam z pewnością, że wrogowie zbierają nasze drony, naprawiają je i przygotowują je do przyszłych prowokacji" - przekazał Flesz.

ZOBACZ: Rosja przygotowuje prowokacje. Szef MON wymienił zagrożenia

"Czy naprawdę ktoś myśli, że tajemnicze drony nad Europą to były (i będą) Supercamy i Orlany (nazwy rosyjskich dronów - red.) z gwiazdami na skrzydłach? To bardzo ważne, aby społeczność światowa zrozumiała to wszystko. Tak właśnie wygląda nowoczesna wojna hybrydowa" - napisał Beskriestnow.

Ryzyko operacji pod fałszywą flagą. O zagrożeniu mówił Kosiniak-Kamysz

Analitycy serwisy Militarnyj podkreślili, że właśnie przed takim scenariuszem ostrzegali Polacy. Ukraińcom chodzi o wypowiedź m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza z posiedzenia komitetu bezpieczeństwa przy KRPM z 21 lipca. Szef MON ostrzegał wówczas przed rosyjskim wykorzystaniem ukraińskich dronów.

Na konferencji po posiedzeniu komitetu wicepremier poinformował, że podczas obrad omówione zostało ryzyko eskalacji wojny hybrydowej, łącznie z "wykorzystywaniem statków powietrznych ukraińskich, zabezpieczonych lub przejętych przez Federację Rosyjską"

ZOBACZ: Burza o pociski dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz: Czasem nie potrzeba rosyjskich służb

- Statki powietrzne też są przejmowane. Mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce - mówił pod koniec lipca szef MON.

- Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane - poinformował wicepremier.