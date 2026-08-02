Po wydarzeniach, które poniosły się szerokim echem w polskiej przestrzeni publicznej, głos zabrały służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu.

"Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazano w oświadczeniu.

Atak Ukraińca we Wrocławiu. Ukraiński konsulat zabrał głos

Zaznaczono również, że "obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce od pierwszych dni pełnoskalowej rosyjskiej agresji korzystają ze wsparcia i solidarności polskiego społeczeństwa. Każdy obywatel Ukrainy jest zobowiązany do poszanowania prawa, tradycji oraz norm społecznych państwa, które udzieliło schronienia milionom Ukraińców i niezmiennie wspiera Ukrainę".

W opublikowanym komunikacie wskazano także, że zdecydowana większość Ukraińców mieszkających w Polsce przestrzega prawa, pracuje, uczy się, płaci podatki i "wnosi swój wkład w rozwój lokalnych społeczności", a pojedyncze przestępstwa "nie mogą i nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską".

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Pojawił się też apel do obywateli Ukrainy "o bezwzględne przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, okazywanie szacunku jej obywatelom, pielęgnowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz unikanie zachowań, które mogłyby zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim lub dobremu imieniu społeczności ukraińskiej". Przekazano także wyrazy współczucia poszkodowanej kobiecie i dodano życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia.

"Mamy nadzieję na wszechstronne, obiektywne i bezstronne wyjaśnienie tej sprawy przez polskie organy ścigania" - zapewnił konsulat.

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Do ataku 18-latka doszło na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia. W rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia, a sprawca został zatrzymany.

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Komunikat w tej sprawie wydała także dolnośląska policja. "Wczoraj (w sobotę - red.), w godzinach wieczornych, we Wrocławiu doszło do ataku z użyciem noża na młodą kobietę. Dzięki sprawnym działaniom wrocławskich policjantów 18-letni sprawca (obywatel Ukrainy) został bardzo szybko zatrzymany" - zapewniono. Dodano też, że "poszkodowana kobieta trafiła natomiast do szpitala, gdzie została objęta opieką medyczną".

Czyn został wstępnie zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa.

Sprawę skomentował też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Sprawca zatrzymany. Dobra robota dolnośląskiej policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści" - przekazał na platformie X.