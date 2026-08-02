Wszystko wydarzyło się w sobotę około godz. 10 przed Liverpool Magistrates' Court. Stephen Grzyb został przewieziony do centrum miasta z policyjnej izby zatrzymań Belle Vale. Za transport odpowiadała prywatna firma GEOAmey, zajmująca się przewożeniem więźniów i osób pozostających w areszcie.

22-latek miał stawić się przed sądem w związku z zarzutem włamania powiązanego ze sprawą domową. Na salę rozpraw jednak nie dotarł.

Stephen Grzyb ciekł tuż przed rozprawą. Policja przeczesuje centrum Liverpoolu

Gdy konwój przyjechał pod budynek sądu, Grzyb zdołał wydostać się spod nadzoru. Następnie uciekł pieszo ulicą Red Cross Street w kierunku The Strand - ruchliwej arterii biegnącej wzdłuż rzeki Mersey.

Policja nie ujawniła, w jaki dokładnie sposób 22-latek zdołał uciec ani czy w chwili zdarzenia miał założone kajdanki. Firma GEOAmey wszczęła wewnętrzne postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności utraty więźnia.

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Po otrzymaniu informacji o ucieczce policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania. Na ulice centrum Liverpoolu skierowano piesze patrole, a funkcjonariusze zaczęli analizować nagrania z kamer monitoringu.

Śledczy próbują odtworzyć trasę Grzyba i ustalić, czy po opuszczeniu okolic sądu korzystał z pomocy innych osób. Jego ostatnia znana trasa prowadziła w kierunku The Strand.

- Prowadzimy szeroko zakrojone działania, aby go odnaleźć. Patrole piesze przeszukują teren, a nagrania z monitoringu są sprawdzane w całym centrum miasta - przekazała inspektor Bethan Hannon.

Obława za Stephenem Grzybem. Policja ostrzega osoby pomagające zbiegowi

W związku z charakterem zarzucanego 22-latkowi czynu policjanci udali się również pod adres domniemanej pokrzywdzonej. Funkcjonariusze chcieli zapewnić jej bezpieczeństwo podczas trwających poszukiwań. Komisariat opublikował też zdjęcie poszukiwanego i zaapelowała do mieszkańców o pomoc.

Szczególnie stanowcze ostrzeżenie skierowano do znajomych i krewnych poszukiwanego. Policja przypomniała, że ukrywanie zbiega lub udzielanie mu jakiejkolwiek pomocy może skutkować odpowiedzialnością karną.