W niedzielę w rozmowie z reporterką Polsat News Mateusz Morawiecki drugi raz w ciągu dwóch dni zadeklarował gotowość do uczestnictwa w debacie z Donaldem Tuskiem.

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- Jestem gotów debatować o wszystkim, a w szczególności o zatrzymaniu projektów, wobec braku działań wobec tej wielkiej dziury budżetowej, o tym, że nie ma pracy dla młodych ludzi, o tym, że słabnie budowa mieszkań, o wszystkim, co interesuje Polaków - powiedział w niedzielę Morawiecki.

Debata Morawiecki-Tusk. Były premier deklaruje gotowość

Pomysł zorganizowania w Polsat News debaty z udziałem Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego padł w sobotę z ust pana Adama z Wałbrzycha, który dodzwonił się do studia programu "Dobry wieczór, Polsko".

Pan Adam zapytał Mateusza Morawieckiego, czy ten byłby gotowy zmierzyć się z Donaldem Tuskiem w telewizyjnej debacie, na co przewodniczący klubu Rozwój Plus wyraził gotowość.

WIDEO: Mateusz Morawiecki w "Dobry wieczór, Polsko"

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- Ja, jak wszyscy telewidzowie wiedzą, przed żadnymi debatami się nie uchylam. Dyskutowałem parę razy z panem marszałkiem Bosakiem, dyskutowałem kilka razy na różnych panelach a to z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to z panią minister Katarzyną Pełnczyńską-Nałęcz, a to z panem Mentzenem - odpowiedział były premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił przy tym, że chce się zmierzyć wyłącznie z Donaldem Tuskiem, zaś dla ministra finansów Andrzeja Domańskiego może wskazać innego rozmówcę.

- Wystawimy odpowiedniego zawodnika, który na tym poziomie będzie dyskutował z ministrem Domańskim - zaznaczył Morawiecki.