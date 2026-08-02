Morawiecki gotowy na debatę z Tuskiem. "O wszystkim, co interesuje Polaków"
Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News zadeklarował gotowość do debaty z Donaldem Tuskiem i wskazał zagadnienia, które są warte poruszenia. Były premier potwierdził tym samym deklarację, jaka padła w sobotę w programie "Dobry wieczór, Polsko", kiedy przewodniczący klubu Rozwój Plus z entuzjazmem zareagował na pomysł telewidza, by na antenie Polsat News wyemitować debatę Morawiecki-Tusk.
W niedzielę w rozmowie z reporterką Polsat News Mateusz Morawiecki drugi raz w ciągu dwóch dni zadeklarował gotowość do uczestnictwa w debacie z Donaldem Tuskiem.
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- Jestem gotów debatować o wszystkim, a w szczególności o zatrzymaniu projektów, wobec braku działań wobec tej wielkiej dziury budżetowej, o tym, że nie ma pracy dla młodych ludzi, o tym, że słabnie budowa mieszkań, o wszystkim, co interesuje Polaków - powiedział w niedzielę Morawiecki.
Debata Morawiecki-Tusk. Były premier deklaruje gotowość
Pomysł zorganizowania w Polsat News debaty z udziałem Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego padł w sobotę z ust pana Adama z Wałbrzycha, który dodzwonił się do studia programu "Dobry wieczór, Polsko".
Pan Adam zapytał Mateusza Morawieckiego, czy ten byłby gotowy zmierzyć się z Donaldem Tuskiem w telewizyjnej debacie, na co przewodniczący klubu Rozwój Plus wyraził gotowość.
WIDEO: Mateusz Morawiecki w "Dobry wieczór, Polsko"
- Ja, jak wszyscy telewidzowie wiedzą, przed żadnymi debatami się nie uchylam. Dyskutowałem parę razy z panem marszałkiem Bosakiem, dyskutowałem kilka razy na różnych panelach a to z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to z panią minister Katarzyną Pełnczyńską-Nałęcz, a to z panem Mentzenem - odpowiedział były premier.
Mateusz Morawiecki podkreślił przy tym, że chce się zmierzyć wyłącznie z Donaldem Tuskiem, zaś dla ministra finansów Andrzeja Domańskiego może wskazać innego rozmówcę.
- Wystawimy odpowiedniego zawodnika, który na tym poziomie będzie dyskutował z ministrem Domańskim - zaznaczył Morawiecki.Czytaj więcej