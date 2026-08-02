Losowe artykuły z rabatami. Awaria w sklepach Żabka

Żabka przekazała, że w niedzielę odnotowano błąd techniczny w mechanizmie promocyjnym, który wpłynął na sposób naliczania rabatów w części transakcji realizowanych w sklepach sieci.

Awaria w sklepach Żabka

"Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości niezwłocznie podjęliśmy działania w celu usunięcia problemu, a zespoły techniczne pracują nad pełnym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu" - dodała firma.

ZOBACZ: Skontrolowali setki etykiet cenowych. Trzy znane sieci sklepów pod lupą UOKiK

Z doniesień mediów wynika, że w związku z awarią część ajentów postanowiła zamknąć swoje sklepy, do czasu rozwiązania problemu.

Awaria systemu w sieci Żabka, losowe artykuły otrzymują pokaźne rabaty. Część ajentów zdecydowała się na zamknięcie sklepów do czasu rozwiązania problemu. pic.twitter.com/SbTugyab3l — poznan_moment (@poznan_moment) August 2, 2026

Żabka twierdzi, że do godzin popołudniowych w niedzielę problem został rozwiązany w blisko 90 proc. sklepów, a prace w pozostałych placówkach są kontynuowane.

"Na bieżąco pozostajemy w kontakcie z franczyzobiorcami i przekazujemy im aktualne informacje dotyczące sytuacji. Analizujemy również skalę wpływu incydentu na działalność sklepów" - podkreśliła Żabka.

ZOBACZ: Szał wokół nowych zegarków. Sklepy zamknięto "ze względów bezpieczeństwa"

Firma poinformowała, że po zakończeniu prac technicznych przeprowadzona zostanie analiza przyczyn incydentu i wdrożone zostaną działania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.