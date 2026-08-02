Losowe artykuły z rabatami. Awaria w sklepach Żabka

Polska

W niedzielę występują błędy przy naliczeniu rabatów na produkty w sklepach Żabka - poinformowała w niedzielę spółka. Jak podkreślono, problem został rozwiązany w blisko 90 proc. sklepów, a prace w pozostałych placówkach są kontynuowane.

Fasada sklepu Żabka z zielonym logo i napisem "żabka cafe" na zielonym tle.
Wikimedia Commons/Wistula
Awaria w Żabce. Sieć informuje o błędzie technicznym w mechanizmie promocyjnym

Żabka przekazała, że w niedzielę odnotowano błąd techniczny w mechanizmie promocyjnym, który wpłynął na sposób naliczania rabatów w części transakcji realizowanych w sklepach sieci.

Awaria w sklepach Żabka

"Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości niezwłocznie podjęliśmy działania w celu usunięcia problemu, a zespoły techniczne pracują nad pełnym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu" - dodała firma.

 

ZOBACZ: Skontrolowali setki etykiet cenowych. Trzy znane sieci sklepów pod lupą UOKiK

 

Z doniesień mediów wynika, że w związku z awarią część ajentów postanowiła zamknąć swoje sklepy, do czasu rozwiązania problemu.

 

 

Żabka twierdzi, że do godzin popołudniowych w niedzielę problem został rozwiązany w blisko 90 proc. sklepów, a prace w pozostałych placówkach są kontynuowane.

 

"Na bieżąco pozostajemy w kontakcie z franczyzobiorcami i przekazujemy im aktualne informacje dotyczące sytuacji. Analizujemy również skalę wpływu incydentu na działalność sklepów" - podkreśliła Żabka.

 

ZOBACZ: Szał wokół nowych zegarków. Sklepy zamknięto "ze względów bezpieczeństwa"

 

Firma poinformowała, że po zakończeniu prac technicznych przeprowadzona zostanie analiza przyczyn incydentu i wdrożone zostaną działania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

 

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.

WIDEO: "Co pan teraz powiedział?". Mocne spięcie w "Debacie Gozdyry"
Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
KLIENCIPOLSKARABATYSKLEPYŻABKAZAKUPY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 