Jechał hulajnogą, policjanci zmierzyli prędkość. Odpowie przed sądem

Polska

Policjanci z koluszkowskiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali 24-latka, który pędził hulajnogą 80 km/h w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że zmodyfikował jednoślad, by móc jeździć szybciej. Za przekroczenie prędkości odpowie przed sądem.

Osoba jadąca na hulajnodze elektrycznej po chodniku. Na pierwszym planie wyświetlacz urządzenia pokazujący prędkość 80 km/h.
Polsat News/KPP Łódź-Wschód
Policjanci zatrzymali 24-latka jadącego hulajnogą 80 km/h

Jak przekazała w niedzielę asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Łódź-Wschód, w środę koluszkowscy policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości na terenie Rzgowa.

 

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Około godz. 9 zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną. Pomiar prędkości jednośladu wskazał 80 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Rzgów. 30 km/h ponad obowiązujące ograniczenie. Jechał hulajnogą elektryczną

24-letni kierujący hulajnogą został zatrzymany do kontroli drogowej. Według funkcjonariuszy był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.

 

Mężczyzna był trzeźwy. Jego pojazd został zatrzymany przez policjantów. Za swoje zachowanie 24-latek odpowie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km/h, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km/h.

 

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Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, m.in. obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.

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Bartosz Przyborowski / wka / polsatnews.pl / PAP
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