Jak przekazała w niedzielę asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Łódź-Wschód, w środę koluszkowscy policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości na terenie Rzgowa.

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Około godz. 9 zauważyli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną. Pomiar prędkości jednośladu wskazał 80 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Rzgów. 30 km/h ponad obowiązujące ograniczenie. Jechał hulajnogą elektryczną

24-letni kierujący hulajnogą został zatrzymany do kontroli drogowej. Według funkcjonariuszy był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.

Mężczyzna był trzeźwy. Jego pojazd został zatrzymany przez policjantów. Za swoje zachowanie 24-latek odpowie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km/h, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km/h.

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Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, m.in. obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.