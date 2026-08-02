Możliwy przełom ws. cieśniny Ormuz. Iran ogłasza

Świat

Iran jest jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz - przekazał rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei. W wypowiedzi w telewizji państwowej stwierdził, że planowana umowa "nie ma nic wspólnego z otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia" cieśniny.

Widok na morze z kilkoma statkami na horyzoncie, w tym transportowcami i mniejszymi jednostkami.
AP Photo/Amirhosein Khorgooi
Iran i Oman blisko porozumienia w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz - informuje Teheran

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghaei powiedział w niedzielę w telewizji państwowej, że porozumienie z Omanem w sprawie sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz jest bliskie zrealizowania. Określił ją jako trasę "ani północną, ani południową" i akceptowalną dla obu stron.

Nowa trasa dla statków w cieśninie Ormuz. Iran o postępie w negocjacjach

Irański urzędnik zapewnił, również że oba kraje są bliskie osiągnięcia porozumienia, które respektowałoby ich suwerenność i chroniłoby "interesy narodowe i bezpieczeństwo" Iranu. Zastrzegł przy tym, że porozumienie "nie ma nic wspólnego z otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia" cieśniny Ormuz. Jej zamknięcie - oznajmił Baghaei - nastąpiło z powodu "nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań".

 

Wcześniej szef MSZ Iranu Abbas Aragczi mówił, że negocjacje z Omanem są "na dobrej drodze i znajdują się na końcowym etapie". Władze Omanu nie skomentowały tych doniesień.

 

ZOBACZ: Trump zmienia decyzję wobec Iranu. "Dla dobra świata"

 

Pod koniec lipca br. media informowały, że Oman zaproponował wytyczenie przez cieśninę Ormuz trzech tras: jednej przez wody terytorialne Iranu, drugiej przez wody omańskie i trzeciej, leżącej pośrodku drogi "międzynarodowej". Jednak wiceszef MSZ Kazem Gharibabadi powiedział, że odrzuca przedstawioną przez Oman propozycję zarządzania cieśniną.

 

Iran zablokował ruch przez Ormuz po tym, gdy 28 lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. Teheran dąży obecnie do przejęcia kontroli nad tym szlakiem, leżącym na wodach terytorialnych Iranu i Omanu. W przyjętym 17 czerwca wstępnym porozumieniu rozejmowym USA z Iranem zapisano, że forma przyszłej administracji Ormuzem zostanie ustalona przez Iran i Oman. 

WIDEO: Kilkaset metrów w osiem minut. Niszczycielska siła żywiołu
jp / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
CIEŚNINA ORMUZESMAIL BAGHAEIIRANOMANŚWIATTEHERAN

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 