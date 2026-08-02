Rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghaei powiedział w niedzielę w telewizji państwowej, że porozumienie z Omanem w sprawie sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz jest bliskie zrealizowania. Określił ją jako trasę "ani północną, ani południową" i akceptowalną dla obu stron.

Nowa trasa dla statków w cieśninie Ormuz. Iran o postępie w negocjacjach

Irański urzędnik zapewnił, również że oba kraje są bliskie osiągnięcia porozumienia, które respektowałoby ich suwerenność i chroniłoby "interesy narodowe i bezpieczeństwo" Iranu. Zastrzegł przy tym, że porozumienie "nie ma nic wspólnego z otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia" cieśniny Ormuz. Jej zamknięcie - oznajmił Baghaei - nastąpiło z powodu "nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań".

Wcześniej szef MSZ Iranu Abbas Aragczi mówił, że negocjacje z Omanem są "na dobrej drodze i znajdują się na końcowym etapie". Władze Omanu nie skomentowały tych doniesień.

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Pod koniec lipca br. media informowały, że Oman zaproponował wytyczenie przez cieśninę Ormuz trzech tras: jednej przez wody terytorialne Iranu, drugiej przez wody omańskie i trzeciej, leżącej pośrodku drogi "międzynarodowej". Jednak wiceszef MSZ Kazem Gharibabadi powiedział, że odrzuca przedstawioną przez Oman propozycję zarządzania cieśniną.

Iran zablokował ruch przez Ormuz po tym, gdy 28 lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. Teheran dąży obecnie do przejęcia kontroli nad tym szlakiem, leżącym na wodach terytorialnych Iranu i Omanu. W przyjętym 17 czerwca wstępnym porozumieniu rozejmowym USA z Iranem zapisano, że forma przyszłej administracji Ormuzem zostanie ustalona przez Iran i Oman.

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jp / polsatnews.pl / PAP