Groźne zderzenie tramwaju i busa we Wrocławiu. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
We Wrocławiu cztery osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, w zderzeniu tramwaju i osobowego busa. Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. - To jedno z tych skrzyżowań, na których kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność - powiedział Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław.
- Do zderzenia osobowego busa z tramwajem linii "8" na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu doszło w niedzielę przed południem
- Cztery osoby zostały ranne, jedna z nich jest w stanie ciężkim
- Na ulicy Brucknera utworzyły się korki, wstrzymano kursowanie tramwajów, ruch wznowiono około godziny 13.30
- Według rzecznika MPK Wrocław, kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na tym skrzyżowaniu ze względu na przecinanie torowiska
Do zderzenia doszło w niedzielę przed południem na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań wrocławskiej dzielnicy Zacisze. Osobowy bus przejeżdżał przez tory i został uderzony w bok przez nadjeżdżający tramwaj linii "8".
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Na miejscu interweniowały straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Ranne zostały cztery osoby. Stan jednej z nich jest ciężki. Na ulicy Brucknera, wyjazdowej arterii północno-zachodniej części Wrocławia, szybko utworzyły się korki, wstrzymano kursowanie tramwajów.
Wrocław. Tramwaj uderzył w bok samochodu na Zaciszu. Cztery osoby zostały ranne
To nie pierwszy groźny wypadek na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. W przeszłości doszło m.in. do zderzeń tramwajów i należących do MPK autobusów.
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- To jedno z tych skrzyżowań, na których kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Skręcając w prawo, przecinają torowisko, więc muszą się upewnić, że zza nich nie nadjeżdża tramwaj – powiedział serwisowi wroclaw.pl Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław.
Około godziny 13.30 wznowiony został ruch tramwajowy na Toruńskiej i Kwidzyńskiej. MPK Wrocław podało, że linie "8", "23", "24" lada moment powinny wrócić na swoje stałe trasy.Czytaj więcej