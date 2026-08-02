Groźne zderzenie tramwaju i busa we Wrocławiu. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim

Polska

We Wrocławiu cztery osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, w zderzeniu tramwaju i osobowego busa. Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. - To jedno z tych skrzyżowań, na których kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność - powiedział Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław.

Zderzenie tramwaju z samochodem dostawczym na skrzyżowaniu. Tramwaj ma pękniętą przednią szybę. Strażak w kurtce i kasku patrzy na uszkodzenia, obok stoją osoby w kamizelkach odblaskowych.
Michał Medyński/wroclaw.pl
Zderzenie tramwaju z busem we Wrocławiu, cztery osoby zostały ranne
  • Do zderzenia osobowego busa z tramwajem linii "8" na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu doszło w niedzielę przed południem
  • Cztery osoby zostały ranne, jedna z nich jest w stanie ciężkim
  • Na ulicy Brucknera utworzyły się korki, wstrzymano kursowanie tramwajów, ruch wznowiono około godziny 13.30
  • Według rzecznika MPK Wrocław, kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na tym skrzyżowaniu ze względu na przecinanie torowiska

Do zderzenia doszło w niedzielę przed południem na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań wrocławskiej dzielnicy Zacisze. Osobowy bus przejeżdżał przez tory i został uderzony w bok przez nadjeżdżający tramwaj linii "8".

 

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Na miejscu interweniowały straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Ranne zostały cztery osoby. Stan jednej z nich jest ciężki. Na ulicy Brucknera, wyjazdowej arterii północno-zachodniej części Wrocławia, szybko utworzyły się korki, wstrzymano kursowanie tramwajów.

Wrocław. Tramwaj uderzył w bok samochodu na Zaciszu. Cztery osoby zostały ranne

To nie pierwszy groźny wypadek na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. W przeszłości doszło m.in. do zderzeń tramwajów i należących do MPK autobusów.

 

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-  To jedno z tych skrzyżowań, na których kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Skręcając w prawo, przecinają torowisko, więc muszą się upewnić, że zza nich nie nadjeżdża tramwaj – powiedział serwisowi wroclaw.pl Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław.

 

Około godziny 13.30 wznowiony został ruch tramwajowy na Toruńskiej i Kwidzyńskiej. MPK Wrocław podało, że linie "8", "23", "24" lada moment powinny wrócić na swoje stałe trasy.

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