Gigantyczny sukces Polaka. Pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk
Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Rekordzista wyruszył ze Szwecji i w niedzielę wieczorem, po pokonaniu 170 km w 56 godzin, wyszedł na plaży w Dziwnowie. Kubkowski próbował dokonać tego wyczynu czterokrotnie, ostatnim razem musiał zrezygnować 11 km od brzegu. Udana piąta próba ma także na celu zbiórkę funduszy na wsparcie Cancer Figthers.
Ekipa Kubkowskiego poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych ok. godziny 20.30, że sportowiec wyszedł na plażę w Dziwnowie.
Kubkowski pokonał 170 km w 56 godzin i został tym samym pierwszym człowiekiem, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Na otwartym morzu, bez możliwości skorzystania z asekuracji spędził dwie noce.
Tegoroczna zakończona sukcesem próba, oprócz samego wyczynu, ma także na celu zebranie pieniędzy na wsparcie Wojowników Cancer Fighters w leczeniu i codzienności po diagnozie nowotworowej. Aktualnie przelano już ponad 670 tys. zł.
Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk wpław w 56 godzin
Tuż po wyjściu Kubkowski pytany jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk odpowiedział, że jest "tak zmęczony, że jeszcze nie wie". Żeby zaliczyć wyzwanie Kubkowski musiał stanąć na brzegu i wyjść z wody o własnych siłach, czego udało mu się dokonać.
Kubkowski płynął bez możliwości dotknięcia łodzi asekuracyjnej, napoje i posiłki były mu podawane z jej pokładu na specjalnym wysięgniku. Musiał pokonać temperaturę, prądy, fale i wyczerpanie, a każdy postój wiązał się z wychłodzeniem.
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Sukces Kubkowskiego skomentował Marcin Cieślak, członek ekipy sportowca.
- Przed startem Bartek był wyjątkowo skupiony w porównaniu do wcześniejszych prób. To było też widać jak płynął. Było widać pewność, spokój, profesjonalizm, doświadczenie. To była piąta próba, a on za każdym razem uczył się czegoś nowego. W tej próbie całe doświadczenie zebrał w jedną pulę skupienia i wykorzystał ją skutecznie – przekazał Cieślak.
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- Bartek zdecydował się płynąć na początku roku i od tamtego czasu zaangażował się w brutalne treningi, które trwały czasami przez półtora dnia. Zarywał noce, pływał po nocach, chodził na basen na kilkadziesiąt kilometrów. A to tylko część tych przygotowań, bo były też treningi na lądzie, mentalne – podkreślił.
Pierwszy człowiek w historii przepłynął Bałtyk. Udało się za piątym razem
Wyczyn udał się przy piątej próbie. Zmagania z Bałtykiem Kubkowski rozpoczął w 2022 r., pokonując 115 km. Rok później przepłynął niespełna dwa kilometry więcej, a w 2023 r. próbę przerwały po nieco ponad 70 kilometrach trudne warunki.
Prawdziwie dramatyczna była próba w 2025 r. Bartłomiej Kubkowski pokonał wówczas w 52 godziny 159 kilometrów. Choć do osiągnięcia celu zabrakł wówczas tylko 11 km, i tym razem człowiek musiał ustąpić Bałtykowi.
W 2025 r. Bartłomiej Kubkowski ustanowił nowy rekord świata w pływaniu 24-godzinnym. W ciągu doby Polak przepłynął 103 km i 580 m, pokonując poprzedni rekord o 780 m. Jest także wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i świata.
Oprócz Kubkowskiego Bałtyk spróbowała pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka z Pekinu i Londynu, rekordzistka Guinnessa oraz rekordzistka świata w 72-godzinnym, nieprzerwanym pływaniu. Jej próba przepłynięcia ze Szwecji do Polski, druga w karierze, wciąż trwa.Czytaj więcej