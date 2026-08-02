Gigantyczny sukces Polaka. Pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk

Ekipa Kubkowskiego poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych ok. godziny 20.30, że sportowiec wyszedł na plażę w Dziwnowie.

Kubkowski pokonał 170 km w 56 godzin i został tym samym pierwszym człowiekiem, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Na otwartym morzu, bez możliwości skorzystania z asekuracji spędził dwie noce.

Tegoroczna zakończona sukcesem próba, oprócz samego wyczynu, ma także na celu zebranie pieniędzy na wsparcie Wojowników Cancer Fighters w leczeniu i codzienności po diagnozie nowotworowej. Aktualnie przelano już ponad 670 tys. zł.

Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk wpław w 56 godzin

Tuż po wyjściu Kubkowski pytany jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk odpowiedział, że jest "tak zmęczony, że jeszcze nie wie". Żeby zaliczyć wyzwanie Kubkowski musiał stanąć na brzegu i wyjść z wody o własnych siłach, czego udało mu się dokonać.

Kubkowski płynął bez możliwości dotknięcia łodzi asekuracyjnej, napoje i posiłki były mu podawane z jej pokładu na specjalnym wysięgniku. Musiał pokonać temperaturę, prądy, fale i wyczerpanie, a każdy postój wiązał się z wychłodzeniem.





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Sukces Kubkowskiego skomentował Marcin Cieślak, członek ekipy sportowca.

- Przed startem Bartek był wyjątkowo skupiony w porównaniu do wcześniejszych prób. To było też widać jak płynął. Było widać pewność, spokój, profesjonalizm, doświadczenie. To była piąta próba, a on za każdym razem uczył się czegoś nowego. W tej próbie całe doświadczenie zebrał w jedną pulę skupienia i wykorzystał ją skutecznie – przekazał Cieślak.

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- Bartek zdecydował się płynąć na początku roku i od tamtego czasu zaangażował się w brutalne treningi, które trwały czasami przez półtora dnia. Zarywał noce, pływał po nocach, chodził na basen na kilkadziesiąt kilometrów. A to tylko część tych przygotowań, bo były też treningi na lądzie, mentalne – podkreślił.

Pierwszy człowiek w historii przepłynął Bałtyk. Udało się za piątym razem

Wyczyn udał się przy piątej próbie. Zmagania z Bałtykiem Kubkowski rozpoczął w 2022 r., pokonując 115 km. Rok później przepłynął niespełna dwa kilometry więcej, a w 2023 r. próbę przerwały po nieco ponad 70 kilometrach trudne warunki.

Prawdziwie dramatyczna była próba w 2025 r. Bartłomiej Kubkowski pokonał wówczas w 52 godziny 159 kilometrów. Choć do osiągnięcia celu zabrakł wówczas tylko 11 km, i tym razem człowiek musiał ustąpić Bałtykowi.

W 2025 r. Bartłomiej Kubkowski ustanowił nowy rekord świata w pływaniu 24-godzinnym. W ciągu doby Polak przepłynął 103 km i 580 m, pokonując poprzedni rekord o 780 m. Jest także wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i świata.

Oprócz Kubkowskiego Bałtyk spróbowała pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka z Pekinu i Londynu, rekordzistka Guinnessa oraz rekordzistka świata w 72-godzinnym, nieprzerwanym pływaniu. Jej próba przepłynięcia ze Szwecji do Polski, druga w karierze, wciąż trwa.