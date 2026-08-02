Po dzisiejszym triumfie Polacy mają na koncie trzy zwycięstwa w Lidze Narodów. Triumfowali w ubiegłym roku po wygranej z Włochami, a trzy lata temu w Gdańsku w spotkaniu o złoty medal wygrali z ekipą z USA 3:1. Amerykanie przegrali wszystkie cztery finały, w których dotychczas wystąpili.

Liga Narodów. Polscy siatkarze triumfują po pięciosetowym boju

W obecnej edycji LN oba zespoły spotkały się też w ostatnim pojedynku fazy zasadniczej w Chicago. Biało-czerwoni wygrali wtedy 3:0. W rozegranym wcześniej meczu o trzecie miejsce Słoweńcy pokonali Japonię 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22).

Polska ze złotem #VNL2026 🥇🔥

Pięć setów walki, mocnych ataków i pięknych obron zakończonych zwycięstwem Biało-Czerwonych w finale Siatkarskiej Ligi Narodów ❗️



Dziękujemy Panowie! 🤍❤️



USA-Polska 2️⃣:3️⃣ (21-25; 25-23; 27-25; 23-25; 10-15)

#volleyballnationsleague… pic.twitter.com/tufXSjnaPk — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 2, 2026

W fazie grupowej Ligi Narodów Polacy wygrali 10 z 12 spotkań i zajęli 2. miejsce w 18-zespołowej tabeli. W drodze do finału, Polacy ograli w fazie play-off najpierw Ukraińców 3:1, a w półfinałowym meczu Słoweńców 3:0.

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Zwycięstwa polskim sportowcom pogratulował premier Donald Tusk. "Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!👏🇵🇱❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) August 2, 2026

Polscy siatkarze wygrywając LN drugi rok z rzędu powtórzyli sukces Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach (2018-19). Dzięki niedzielnej wygranej, reprezentacja Polski do 51,72 punktów powiększyła przewagę nad drugimi Włochami i utrzymała pozycję lidera światowego rankingu.

Podopieczni serbskiego szkoleniowca Nikoli Grbicia mają w dorobku już w sumie trzy złote (2023, 2025, 2026), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024) tych rozgrywek. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca wywalczyli w międzynarodowych rozgrywkach dziewiąty medal z rzędu, w tym w sumie odnotowali czwarty triumf.