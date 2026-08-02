Gmina Pleszew jest jedną z trzech najbardziej poszkodowanych przez sobotnie burze w województwie wielkopolskim. Szczególnie poważne zniszczenia odnotowano w miejscowości Bógwidze, gdzie wiatr zerwał cały dach z budynku gospodarczego.

Zerwane zostało pokrycie wykonane z eternitu. Jego fragmenty zostały porwane przez wiatr i rozrzucone po całej okolicy. - Dach został całkowicie zerwany. Fragmenty eternitu, jak mówią mieszkańcy, fruwały w powietrzu, uszkadzając pobliskie budynki mieszkalne. Powybijane zostały między innymi okna - relacjonowała reporterka Polsat News.

Nawałnica uderzyła w gminę Pleszew. Eternit powbijał się w okna i samochody

Jeden z mieszkańców opisywał, że podczas nawałnicy w ciągu kilku chwil zrobiło się całkowicie ciemno, a na drodze płynęła woda. - Nie było widać drogi, niczego. Wody było po kostki. Dobrze, że wyszliśmy później, już po tym, jak latał eternit, bo mogłoby nas nie być. Powbijał się w okna i samochody. Z taką siłą, jakby ktoś uderzał młotkiem - powiedział.

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Jak dodał, kawałki pokrycia dachowego leżą obecnie wokół budynków. - Odłamki wyglądają jak po wybuchu pocisków. Jesteśmy w szoku. Nie wiemy, co będzie dalej. Eternit jest rozkruszony, to azbest i nie ma gdzie go wyrzucić - podkreślił.

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Syn mieszkańca relacjonował, że najbardziej gwałtowna część burzy trwała zaledwie około dwóch minut. - Szła fala deszczu, świata nie było widać. Z drugiej strony zaczęła łamać się sosna, a po kilkunastu sekundach usłyszałem, jak sąsiadka woła o pomoc. Ledwo zdążyliśmy domknąć okno. Wiatr był tak silny, że nie mieliśmy siły go zamknąć - mówił.

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Według jego wstępnych szacunków straty mogą sięgać nawet pół miliona złotych. - Strat jest bardzo dużo, może z pół bańki. Gdybyśmy próbowali ratować dobytek, moglibyśmy zginąć - dodał.

Skutki nawałnic nad Polską. Setki odbiorców bez prądu

Od godz. 8 w sobotę wielkopolscy strażacy odebrali 141 zgłoszeń związanych ze skutkami burz. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie pleszewskim - 39. W powiecie kaliskim strażacy wyjeżdżali 19 razy, w krotoszyńskim - 16, w ostrowskim - 14, a w konińskim - 12. W pozostałych częściach województwa odnotowano głównie pojedyncze zdarzenia.

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Większość interwencji dotyczyła połamanych lub powalonych drzew. W ciągu ostatniej doby w całej Wielkopolsce doszło również do około 25 przypadków uszkodzenia lub zerwania dachów. Nie odnotowano osób poszkodowanych.

Energa Operator przekazała w niedzielę, że bez zasilania pozostaje około 680 odbiorców oraz 20 stacji transformatorowych w powiatach kaliskim i pleszewskim. Służby energetyczne prowadzą prace nad usunięciem awarii.