Do eksplozji doszło w sobotę około godz. 20 czasu lokalnego przy placu Kudryńskim w centrum rosyjskiej stolicy. Restauracja Balzi Rossi mieści się na parterze jednego ze stalinowskich wieżowców. Lokal został tego dnia zamknięty dla pozostałych klientów ze względu na prywatną imprezę.

Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny poinformował, że przed wejściem do restauracji eksplodował samodzielnie skonstruowany ładunek wybuchowy. Według oficjalnej wersji nieznana kobieta próbowała dostać się z nim do środka, jednak została zatrzymana przez pracownika ochrony.

Bomba miała być ukryta w pudełku z prezentem

Wybuch nastąpił podczas kontroli przy wejściu. Zginęli kobieta, ochroniarz oraz jeden z gości restauracji. Łącznie 21 osób zostało rannych. Wcześniejsze komunikaty mówiły o 15 poszkodowanych.

Według źródeł rosyjskiego "Kommiersanta", przywoływanych przez niezależny portal Meduza, kobieta miała twierdzić, że przyniosła do restauracji prezent. Ochroniarz nabrał podejrzeń i postanowił sprawdzić pudełko. W tym momencie doszło do eksplozji.

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Ładunek miał zostać zdetonowany zdalnie, a jego siłę oszacowano na równowartość około kilograma trotylu. Bomba miała być wypełniona metalowymi kulkami, które raniły osoby przebywające na zewnętrznej części restauracji. Informacje o konstrukcji urządzenia i sposobie jego uruchomienia nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Według Reutersa śledczy biorą pod uwagę możliwość, że kobieta nie wiedziała, iż przenosi bombę, a urządzenie zostało uruchomione przez inną osobę. Motyw działania oraz tożsamość organizatorów zamachu pozostają nieznane.

Wybuch w restauracji w Moskwie. Na bankiecie miał być generał Aleksander Czajko

Niezależny rosyjski kanał ASTRA podał, powołując się na świadka, że w lokalu odbywały się urodziny jednego z generałów. W pobliżu restauracji miało stać kilka samochodów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi, używanymi między innymi przez rosyjskie siły zbrojne, oraz autobus Rosgwardii.

W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie wykonane przed rozpoczęciem bankietu. Na scenie widoczny był napis "Aleksander 55", a kobieta znajdująca się za kamerą mówiła, że "Aleksander ma dziś 55 lat".

Rosyjskie media niezależne zwróciły uwagę, że 27 lipca 55. urodziny obchodził dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej generał Aleksander Czajko. Na tej podstawie pojawiły się przypuszczenia, że bankiet zorganizowano właśnie dla niego. Jego nazwisko nie pojawiło się również na dostępnych listach ofiar i rannych.

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Czajko został mianowany dowódcą rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych w maju 2026 roku. Wcześniej był między innymi zastępcą szefa Sztabu Generalnego oraz dowódcą rosyjskiego kontyngentu wojskowego w Syrii. Ukraińcy ścigają go ponadto za zbrodnie popełnione w podkijowskiej Buczy w 2022 roku.

Rosyjskie służby otoczyły teren wokół restauracji. Na miejscu pracowali śledczy, funkcjonariusze służb specjalnych i eksperci od materiałów wybuchowych. Z powodu zdarzenia przełożono także nocny festiwal rowerowy, którego trasa miała prowadzić przez centrum Moskwy.