Atak we Wrocławiu. 30-latka w stanie krytycznym, Ukrainiec ujęty

Polska

18-latek zaatakował 30-letnią kobietę na ulicy Gagarina we Wrocławiu - potwierdziła Interia. Mężczyzna jest narodowości ukraińskiej. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, sprawca natomiast został ujęty przez policję.

Niebiesko-białe światła sygnałowe z napisem "POLICJA" zamontowane na dachu białego radiowozu.
Pixabay.com
Policja zatrzymała 18-latka podejrzanego o atak na kobietę we Wrocławiu

Informacje o akcji policji w rozmowie z Interią przekazała podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

 

- Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany - poinformowała. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej.

Atak nożownika we Wrocławiu. 30-letnia Polka w stanie krytycznym

Podkom. Freus poinformowała, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, a postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura.

 

- Trwają intensywne czynności. Na tym etapie niestety niewiele możemy jeszcze powiedzieć o okolicznościach zdarzenia - przekazała. Dodała, że podejrzany został zatrzymany i znajduje się w rękach służb.

 

ZOBACZ: Sparaliżował ruch metra. 38-letni Ukrainiec zostanie wydalony z Polski


Ofiarą ataku jest 30-letnia Polka. Kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym, a jej życie jest zagrożone. Według policji napastnikiem jest 18-letni obywatel Ukrainy.

 

Lokalne media, m.in. "Gazeta Wrocławska" i portal "TuWrocław", podają, że do ataku doszło na klatce schodowej jednego z budynków. Mężczyzna miał wejść do środka bezpośrednio za kobietą, a następnie ją zaatakować.

WIDEO: "Dla Rosji to idealny teatrzyk". Ekspert ostrzega przed powtórką incydentu z rakietą
wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKPOLSKAUKRAINIECWROCŁAW

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 