Atak we Wrocławiu. 30-latka w stanie krytycznym, Ukrainiec ujęty
18-latek zaatakował 30-letnią kobietę na ulicy Gagarina we Wrocławiu - potwierdziła Interia. Mężczyzna jest narodowości ukraińskiej. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, sprawca natomiast został ujęty przez policję.
Informacje o akcji policji w rozmowie z Interią przekazała podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.
- Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany - poinformowała. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej.
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Podkom. Freus poinformowała, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, a postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura.
- Trwają intensywne czynności. Na tym etapie niestety niewiele możemy jeszcze powiedzieć o okolicznościach zdarzenia - przekazała. Dodała, że podejrzany został zatrzymany i znajduje się w rękach służb.
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Ofiarą ataku jest 30-letnia Polka. Kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym, a jej życie jest zagrożone. Według policji napastnikiem jest 18-letni obywatel Ukrainy.
Lokalne media, m.in. "Gazeta Wrocławska" i portal "TuWrocław", podają, że do ataku doszło na klatce schodowej jednego z budynków. Mężczyzna miał wejść do środka bezpośrednio za kobietą, a następnie ją zaatakować.Czytaj więcej