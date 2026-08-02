Informacje o akcji policji w rozmowie z Interią przekazała podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

- Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany - poinformowała. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej.

Atak nożownika we Wrocławiu. 30-letnia Polka w stanie krytycznym

Podkom. Freus poinformowała, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, a postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura.

- Trwają intensywne czynności. Na tym etapie niestety niewiele możemy jeszcze powiedzieć o okolicznościach zdarzenia - przekazała. Dodała, że podejrzany został zatrzymany i znajduje się w rękach służb.

ZOBACZ: Sparaliżował ruch metra. 38-letni Ukrainiec zostanie wydalony z Polski



Ofiarą ataku jest 30-letnia Polka. Kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym, a jej życie jest zagrożone. Według policji napastnikiem jest 18-letni obywatel Ukrainy.

Lokalne media, m.in. "Gazeta Wrocławska" i portal "TuWrocław", podają, że do ataku doszło na klatce schodowej jednego z budynków. Mężczyzna miał wejść do środka bezpośrednio za kobietą, a następnie ją zaatakować.

WIDEO: "Dla Rosji to idealny teatrzyk". Ekspert ostrzega przed powtórką incydentu z rakietą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl