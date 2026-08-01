W sobotnim programie "Dobry wieczór Polsko" gościem będzie Mateusz Morawiecki - były premier rządu PiS, a dziś lider klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Widzowie będą mogli zadać mu pytanie, dzwoniąc pod numer 22 422 37 02. Rozmowę na żywo poprowadzą Grzegorz Jankowski i Joanna Miziołek. Początek o 19:50 w Polsat News i na polsatnews.pl.