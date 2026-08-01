Zadaj pytanie Mateuszowi Morawieckiemu. Będzie gościem "Dobry wieczór Polsko" - na żywo od 19:50

Polska

W sobotnim programie "Dobry wieczór Polsko" gościem będzie Mateusz Morawiecki - były premier rządu PiS, a dziś lider klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Widzowie będą mogli zadać mu pytanie, dzwoniąc pod numer 22 422 37 02. Rozmowę na żywo poprowadzą Grzegorz Jankowski i Joanna Miziołek. Początek o 19:50 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w okularach i białej koszuli przemawia do mikrofonu na tle zielonej roślinności.
PAP/Paweł Supernak
Mateusz Morawiecki w "Dobry wieczór Polsko"

Poprzednie wydania programu "Dobry wieczór Polsko" dostępne są tutaj.

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wka / polsatnews.pl / Polsat News
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