"Wybrali niezwykłe męstwo". Przewodnicząca PE oddała hołd powstańcom

W sobotę przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

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1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych.

Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

"Wybrali niezwykłe męstwo"

Hołd powstańcom oddała pochodząca z Malty szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, która opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego Janem Antonim Witkowskim pseudonim Jaś, urodzonym w 1931 roku.

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"94-letni Jan Antoni Witkowski jest europejskim bohaterem" - podkreśliła. "82 lata temu, gdy wchodził dopiero w wiek nastoletni, dołączył do swojego ojca w Powstaniu Warszawskim, aby walczyć o wolność i godność człowieka. Dziś oddajemy hołd Janowi, wszystkim tym, którzy przeżyli, oraz wszystkim tym, którzy oddali swoje życie" - napisała.

"Ich odwaga przypomina nam, że Europa, którą się dziś cieszymy, została zbudowana na poświęceniu zwykłych ludzi, którzy wybrali niezwykłe męstwo. Ich historia to historia Europy. A ich dziedzictwo nadal inspiruje nas do obrony wartości wolności, demokracji i pokoju dla przyszłych pokoleń" - dodała Metsola.

94-year-old Jan Antoni Witkowski is a European hero.



82 years ago, as he was just entering his teenage years, he joined his father in the Warsaw Uprising to fight for freedom and human dignity.



Today, we honour Jan, all those who survived, and all those who gave their lives.… pic.twitter.com/E4RsEg9WY5 — Roberta Metsola (@EP_President) August 1, 2026