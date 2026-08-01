Wspólny list liderów 22 krajów UE. Reagują na kryzys migracyjny w Ceucie

Przywódcy napisali, że są "zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych Wspólnoty, jak miało to miejsce w Ceucie". "Nie możemy pozwolić, aby niekontrolowane, masowe przekraczanie granic, instrumentalizacja migracji lub inne zagrożenia hybrydowe stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii Europejskiej jest możliwy" - dodali.

Jak nadmienili, "nielegalny wjazd migranta" nie może "przekształcić się w legalny pobyt". "Takie postrzeganie zachęcałoby do dalszych prób, podważało zaufanie do naszej wspólnej polityki migracyjnej i miało konsekwencje dla wszystkich państw członkowskich" - czytamy w liście.

Kryzys migracyjny w Hiszpanii. Przywódcy UE chcą pilnego spotkania i wsparcia Frontexu

Podkreślili, że wydarzenia ostatnich dni wymagają natychmiastowej i skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim i wyrazili zadowolenie ze ścisłej współpracy Hiszpanii i Maroka w celu szybkiego powrotu tych, którzy nielegalnie wjechali oraz z faktu, że znaczna część z nich została już odesłana.

"W świetle powagi sytuacji zwracamy się do irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej o zwołanie w trybie pilnym nadzwyczajnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych. Spotkanie to powinno umożliwić wspólną ocenę sytuacji oraz uzgodnienie skoordynowanej europejskiej reakcji, w tym szybką mobilizację dostępnych instrumentów UE oraz niezbędne wsparcie dla Hiszpanii" - napisali przywódcy.

Jak dodali, chodzi m.in. o przywrócenie skutecznej kontroli zewnętrznej granicy Unii i zapobieżenia dalszym niekontrolowanym przekroczeniom granicy". "Ministrowie powinni w szczególności rozważyć zwiększone wsparcie ze strony Frontexu oraz skuteczność współpracy UE z Marokiem" - podkreślili.

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Potwierdzili też gotowość do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, zgodnie z prawem Unii i zasadami strefy Schengen, w celu zapewnienia porządku publicznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przemieszczeń wtórnych, "w tym poprzez wzmocnienie lub ponowne wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych".

List, który powstał z inicjatywy szefowych rządów Włoch i Danii Giorgii Meloni i Mette Frederiksen, skierowany został do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Irlandii, która obecnie sprawuje rotacyjne przewodnictwo w UE, Micheala Martina.

Podpisali się pod nim prezydenci lub premierzy 22 krajów członkowskich. Wśród sygnatariuszy nie ma przywódców Irlandii, gdyż jej premier jest jednym z adresatów, Hiszpanii, której sprawa dotyczy, a także Francji, Luksemburga i Portugalii.

Ceuta. Kryzys migracyjny, Hiszpania wysłała trzy tysiące żołnierzy

Pismo podpisane przez liderów 22 krajów UE jest reakcją na wydarzenia, do których doszło w ostatnich dniach w Ceucie, do której nielegalnie przedostało się ok. 60 tys. migrantów. Według rządu Hiszpanii liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wynosi obecnie 67. Wśród ofiar są zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej.

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- Sytuacja jest nie do utrzymania (...). Zdecydowano się na działania zbyt późno i były one niewystarczające - powiedział prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas, cytowany przez portal radia Cadena SER. - Rząd musi podjąć energiczne, zdecydowane i natychmiastowe kroki - zaapelował polityk należący do opozycyjnej Partii Ludowej (PP).

W piątek do Ceuty przybył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który określił sytuację jako "naruszenie integralności terytorialnej" Hiszpanii i zapewnił, że procedury repatriacyjne zostaną przyspieszone we współpracy z władzami marokańskimi. Szef rządu oskarżył o spowodowanie kryzysu mafie zajmujące się handlem ludźmi.

Czy Hiszpania będzie wykluczona ze strefy Schengen?

Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko w celu opanowania sytuacji. Szefowa resortu obrony Margarita Robles poinformowała w piątek, że w mieście stacjonuje trzy tysiące żołnierzy "w pełnej gotowości do pomocy żandarmerii, policji oraz mieszkańcom Ceuty".

Premier napisał, że większość państw członkowskich wyraziła poparcie dla Hiszpanii i zaoferowała pomoc, jednak część rządów zdecydowała się zaatakować Madryt i domagać się czasowego wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen. Nie wymienił tych państw z nazwy, ale z kontekstu wynikało, że chodzi przede wszystkim o Włochy.

Na wydarzenia zareagował również wcześniej szef polskiego rządu Donald Tusk, który przypomniał, jak nasz kraj radzi sobie z nielegalną migracją. "Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych" - podkreślił. "Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - dodał.