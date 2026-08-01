"Uderzymy bardzo mocno". USA planują atak, Iran grozi zemstą

Świat

Iran zagroził uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej - poinformowały w sobotę tamtejsze agencje prasowe Tasnim i Fars. Groźba związana jest z doniesieniami amerykańskich mediów o planowanym, dużym ataku na cele w Iranie.

Donald Trump siedzi przy biurku w gabinecie, ubrany w granatowy garnitur i czerwoną krawat. Patrzy w obiektyw, a na biurku przed nim leży otwarta księga.
PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Prezydent USA Donald Trump grozi Iranowi

"USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet" - podała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

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"Istnieje kompleksowy plan kontrataków' - twierdzi z kolei Tasnim, cytując wysokiego rangą urzędnika irańskich służb bezpieczeństwa. Według tej agencji irańskie wojsko już zademonstrowało, że posiada zdolności i determinację do przeprowadzenia kontrataków.

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USA i Izrael mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu - podała w piątek stacja CBS News, powołując się na źródła. Amerykański prezydent Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia nalotów - dodano.

 

Ze względu na obawy o wpływ bombardowań na gospodarkę USA i świata omawiano możliwość zakończenia operacji przed otwarciem rynków finansowych w poniedziałek, ale nie ustalono ostatecznego terminu zakończenia działań - poinformowała CBS News.

 

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Według amerykańskich źródeł Izrael został poinformowany o planach i koordynuje działania z USA. Wspólna operacja oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych przeciwko Iranowi.

 

- Izrael nie ma wiedzy o decyzji dotyczącej wznowienia pełnoskalowych działań wojskowych ani nie został poproszony o udział w jakichkolwiek operacjach militarnych przeciwko Iranowi - powiedział stacji izraelski urzędnik.

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Dwa źródła utrzymują ponadto, że celami ataków mogą być obiekty infrastruktury energetycznej, w tym elektrownie oraz rafinerie. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą plan operacji był omawiany podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David.

 

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Jedno ze źródeł twierdzi, że część doradców Białego Domu odpowiedzialnych za kwestie polityczne zdecydowanie sprzeciwiała się temu planowi. - Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą: "Po prostu nie jesteśmy już w stanie tego wytrzymać' - oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. - Po prostu chcemy wygrać - dodał.

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Bartosz Przyborowski / wka / polsatnews.pl / PAP
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