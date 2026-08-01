"USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet" - podała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

ZOBACZ: Amerykanie nie odpuszczają Iranowi. "Dziesiątki baz" w ogniu

"Istnieje kompleksowy plan kontrataków' - twierdzi z kolei Tasnim, cytując wysokiego rangą urzędnika irańskich służb bezpieczeństwa. Według tej agencji irańskie wojsko już zademonstrowało, że posiada zdolności i determinację do przeprowadzenia kontrataków.

"Jeden z najsilniejszych ataków" na Iran. Doniesienia amerykańskich mediów

USA i Izrael mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu - podała w piątek stacja CBS News, powołując się na źródła. Amerykański prezydent Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia nalotów - dodano.

Ze względu na obawy o wpływ bombardowań na gospodarkę USA i świata omawiano możliwość zakończenia operacji przed otwarciem rynków finansowych w poniedziałek, ale nie ustalono ostatecznego terminu zakończenia działań - poinformowała CBS News.

ZOBACZ: Trump grozi po irańskich atakach na bazy USA. "Skopiemy im tyłki"

Według amerykańskich źródeł Izrael został poinformowany o planach i koordynuje działania z USA. Wspólna operacja oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych przeciwko Iranowi.

- Izrael nie ma wiedzy o decyzji dotyczącej wznowienia pełnoskalowych działań wojskowych ani nie został poproszony o udział w jakichkolwiek operacjach militarnych przeciwko Iranowi - powiedział stacji izraelski urzędnik.

USA chcą zaatakować, Iran grozi odwetem. Wrze na Bliskim Wschodzie

Dwa źródła utrzymują ponadto, że celami ataków mogą być obiekty infrastruktury energetycznej, w tym elektrownie oraz rafinerie. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą plan operacji był omawiany podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David.

ZOBACZ: Nowy ruch Donalda Trumpa wobec Iranu. "Daje sprawie nieco swobody"

Jedno ze źródeł twierdzi, że część doradców Białego Domu odpowiedzialnych za kwestie polityczne zdecydowanie sprzeciwiała się temu planowi. - Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą: "Po prostu nie jesteśmy już w stanie tego wytrzymać' - oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. - Po prostu chcemy wygrać - dodał.