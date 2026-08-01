Tragiczny początek miesiąca w Tatrach. Nie żyją dwie osoby

Polska

W sobotę w Tatrach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków - poinformował rzecznik dyżurny Tatrzańskiego Ochtoniczego Pogotowia Ratowniczego. Pierwszy z turystów spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej, najprawdopodobniej w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia. Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w rejonie Morskiego Oka. Ratownicy ostrzegają, że w Tatry nadciągają burze.

Żółty helikopter ratowniczy z czerwonymi pasami stoi na górskiej polanie. Obok helikoptera stoi ratownik w kasku i czerwonych spodniach.
Zdj. ilustracyjne/TOPR
W sobotę w Tatrach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków
  • W sobotę w Tatrach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Pierwszy miał miejsce w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy, gdzie turysta spadł ze szlaku
  • Drugi tragiczny wypadek zdarzył się podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu
  • TOPR apeluje do turystów o ostrożność. Ratownicy ostrzegają przed burzami w niedzielę i przypominają o sprawdzaniu prognozy pogody oraz nawodnieniu

Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.

 

- Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości - powiedział ratownik dyżurny TOPR.

 

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O zdarzeniu centralę TOPR powiadomili przypadkowi świadkowie. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować. Jego ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.

Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach w sobotę. TOPR apeluje do turystów

Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.

 

- W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia – przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

 

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Trudne warunki w Tatrach w niedzielę. TOP ostrzega przed burzami 

Sobota jest kolejnym dniem z bardzo dużym ruchem turystycznym w Tatrach. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu.

 

Ratownicy apelują, aby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. W wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.

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Maciej Olanicki / polsatnews.pl
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