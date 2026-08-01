Tragiczny początek miesiąca w Tatrach. Nie żyją dwie osoby
W sobotę w Tatrach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków - poinformował rzecznik dyżurny Tatrzańskiego Ochtoniczego Pogotowia Ratowniczego. Pierwszy z turystów spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej, najprawdopodobniej w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia. Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w rejonie Morskiego Oka. Ratownicy ostrzegają, że w Tatry nadciągają burze.
- W sobotę w Tatrach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Pierwszy miał miejsce w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy, gdzie turysta spadł ze szlaku
- Drugi tragiczny wypadek zdarzył się podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu
- TOPR apeluje do turystów o ostrożność. Ratownicy ostrzegają przed burzami w niedzielę i przypominają o sprawdzaniu prognozy pogody oraz nawodnieniu
Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.
- Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości - powiedział ratownik dyżurny TOPR.
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O zdarzeniu centralę TOPR powiadomili przypadkowi świadkowie. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować. Jego ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.
Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach w sobotę. TOPR apeluje do turystów
Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.
- W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia – przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.
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Trudne warunki w Tatrach w niedzielę. TOP ostrzega przed burzami
Sobota jest kolejnym dniem z bardzo dużym ruchem turystycznym w Tatrach. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu.
Ratownicy apelują, aby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. W wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.Czytaj więcej