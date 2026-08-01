Prokuratura wróciła na miejsce wybuchu rosyjskiego pocisku. Znaleziono kolejne elementy

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Lublinie w sobotę wrócili do Tarnawy-Kolonii, by dokonać ponownych oględzin miejsca wybuchu rosyjskiego pocisku manewrującego. Według oficjalnego komunikatu śledczych, choć podczas czwartkowych oględzin zabezpieczono kluczowe dowody, to konieczne była "kontynuacja czynności procesowych na miejscu zdarzenia".

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"Szczegółowa, laboratoryjna analiza zabezpieczonych elementów wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu obiektu. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości" - poinformowała prokuratura.

Tarnawa-Kolonia. Prokuratura powróciła na miejsce eksplozji

Według wstępnych informacji przekazanych w piątek przez śledczych poszukiwany element mógł się znajdować na głębokości będącej poza zasięgiem urządzeń pomiarowych. Wstępnie planowano kontynuację poszukiwań w niedzielę, jednak sytuacja zmieniła się krótko po godzinie 17.00. Śledczy wydali nowy komunikat, w którym poinformowali o powodzeniu poszukiwań.

"Powtórne oględziny w okolicach Tarnawy-Kolonia zostały zakończone. Poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa".

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W czwartek zasypany został lej po eksplozji. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali w poszukiwaniach części rosyjskiego pocisku teren o powierzchni ok. 3 km kw. Prokuratura potwierdziła, że terytorialsi odnaleźli liczne szczątki rakiety, w tym elementy napędu.