Pożary trawią Hiszpanię. Z pomocą poleci ponad 100 polskich strażaków
Pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków wylatuje w sobotę z Krakowa-Balic do Hiszpanii. Ratownicy z modułu GFFF Poland będą przez cały sierpień stacjonować w Kastylii-La Manchy, gdzie niemal w całym regionie prognozowane jest ekstremalne zagrożenie pożarami lasów. Łącznie w misji weźmie udział 105 funkcjonariuszy PSP.
W sobotę rozpoczyna się miesięczna misja polskich strażaków w Hiszpanii. Pierwsza zmiana ma wylecieć z lotniska Kraków-Balice na pokładzie wojskowego samolotu CASA. W jej skład wchodzi 35 funkcjonariuszy - po 13 strażaków z modułów GFFF Wrocław i GFFF Rzeszów, sześciu z GFFF Poznań oraz trzech przedstawicieli Komendy Głównej PSP i innych jednostek. Do kraju mają wrócić 11 sierpnia.
Walka z pożarami w Hiszpanii. Polska wysyła ponad stu strażaków
Przez cały miesiąc ratownicy będą pracować rotacyjnie. Łącznie do Hiszpanii skierowanych zostanie 105 strażaków podzielonych na trzy 35-osobowe zmiany. Kolejne grupy będą transportowane samolotem wojskowym CASA lub lotami komercyjnymi.
Przygotowania do operacji rozpoczęły się wcześniej. Już 28 lipca z Polski wyruszyły samochody operacyjne i logistyczne przewożące specjalistyczne wyposażenie. Sprzęt ma trafić do bazy polskiej grupy w Toledo.
Akcja odbywa się w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Nie jest jednak doraźnym skierowaniem Polaków do jednego konkretnego pożaru. Chodzi o tak zwane prepozycjonowanie, czyli wcześniejsze rozmieszczenie ratowników w regionie szczególnie zagrożonym pożarami. Dzięki temu mogą niemal natychmiast rozpocząć działania, gdy zwrócą się o nie hiszpańskie władze.
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Polacy będą stacjonować w Kastylii-La Manchy w środkowej części kraju. Według regionalnej służby INFOCAM 1 sierpnia ekstremalny poziom potencjalnego rozprzestrzeniania się pożarów prognozowany jest na niemal całym obszarze wspólnoty autonomicznej.
Hiszpania zmagała się w ostatnich dniach z wyjątkowo rozległymi pożarami. Ogień na styku prowincji Ávila, Madryt i Toledo objął ponad 60 tys. hektarów. Ewakuacje lub nakazy pozostania w domach dotyczyły około 90 tys. mieszkańców ponad 40 miejscowości.
W piątek pożar wybuchł również w rejonie Almodóvar del Campo w prowincji Ciudad Real, należącej do Kastylii-La Manchy. Działania gaśnicze wymusiły czasowe przerwanie ruchu kolejowego między Méridą a Puertollano. W nocy sytuacja została opanowana, a poziom zagrożenia obniżono.
Najlepsi polscy strażacy lecą do Hiszpanii. "Razem jesteśmy silniejsi"
GFFF, czyli Ground Forest Fire Fighting, jest modułem przeznaczonym do gaszenia pożarów lasów z ziemi, przede wszystkim w miejscach niedostępnych dla samochodów gaśniczych. Strażacy poruszają się pieszo i wykorzystują głównie narzędzia ręczne oraz lekki sprzęt.
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W tegorocznym programie prepozycjonowania uczestniczy 777 strażaków z 14 państw. Ratownicy zostali rozmieszczeni w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, Grecji i na Cyprze. Polska wysyła drugi pod względem liczebności kontyngent po Rumunii i największą grupę specjalizującą się w działaniach GFFF.
- Polska wysyła swoich najlepszych strażaków, aby wspierali Hiszpanię w tym bardzo trudnym momencie. Wraz z kolegami z całej Europy pokazują, co oznacza europejska solidarność - być dla siebie nawzajem. Z całego serca pragnę podziękować tym 105 odważnym ludziom. Ich poświęcenie przypomina nam prostą prawdę: razem jesteśmy silniejsi - podkreśliła szefowa KE Ursula von der Leyen.Czytaj więcej