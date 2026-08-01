Panika po trzęsieniach ziemi w Neapolu. Ponad 20 rannych, są zniszczenia

Świat

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 nawiedziło południe Włoch - informują lokalne służby. W rejonie Neapolu rannych zostało 21 osób, w tym dwie ciężko. Żywioł zawalił kilka niezamieszkanych budynków, zrywał elewacje oraz doprowadził do przerw w dostawach prądu.

Widok nocny na zniszczony samochód połamany na pół, otoczony przez duże głazy i gruzy. W tle widać budynek i inny samochód.
PAP/EPA/Felice De Martino
Trzęsienie ziemi we Włoszech uszkodziło budynki i spowodowało panikę

Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, tzw. kaldery, czyli zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy około 13 kilometrów. W centrum kaldery znajduje się miasto Pozzuoli, które zamieszkuje około 80 tys. mieszkańców. To właśnie tam zanotowano największe szkody.

 

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Nello Musumeci, włoski minister ds. obrony cywilnej poinformował, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz kościoły. W najbardziej dotkniętym przez żywioł mieście przygotowano 200 miejsc noclegowych dla osób, których domy uległy uszkodzeniu. Podobne działania podjęto też w okolicznych miejscowościach.

Trzęsienie ziemi we Włoszech. 21 osób rannych, dwie ciężko

Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczas tam zarejestrowanych i wywodowała panikę zarówno w Neapolu, jak i w wielu gminach w regionie Kampania. Aktywność sejsmiczna w rejonie Pól Flegrejskich nasiliła się w ostatnich latach. Trwają prace nad planami masowej ewakuacji w razie pogorszenia sytuacji.

 

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W całym tym rejonie po piątkowym wstrząsie rozpoczęto kontrole stanu budynków. Prowadzone też one będą na wybrzeżu, a jak podają lokalne media nie wyklucza się ograniczenia dostępu na niektóre plaże i do portów z powodu szkód, jakie tam stwierdzono. Zawieszono kursowanie pociągów w rejonie Neapolu.

 

Po pierwszym, najmocniejszym wstrząsie, eksperci z włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii ostrzegali przed możliwymi kolejnymi trzęsieniami ziemi. Łącznie, przez całą noc, instytut odnotował kilkanaście wstrząsów.

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Bartosz Przyborowski / wka / polsatnews.pl / PAP
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