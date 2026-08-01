Nocny atak na Ukrainę. Wielu rannych, tragiczny bilans rośnie

Pierwsze informacje o ataku pojawiły się przed północą (godz. 23 czasu polskiego). Ukraińskie władze informują, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym także mieszkalnych. Dodano, że dokładna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana.

Liczba ofiar i rannych ataku stale rośnie. Wcześniej władze miasta informowały o co najmniej czterech zabitych i 13 rannych. Po godz. 1 w nocy mer Kijowa Witalij Kliczko informował, że wśród rannych jest dwóch chłopców w wieku 13 i 17 lat.

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Agencja UNIAN informuje, że w stolicy Ukrainy było słychać kilka głośnych eksplozji. Zniszczenia występują w pięciu rejonach miasta. Donosi się o pożarze sześciopiętrowego bloku mieszkalnego oraz myjni samochodowej. Płoną także samochody na jednym z parkingów.

Wojna w Ukrainie. Nocne ataki na Kijów, nie żyje dziewięć osób

W ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę. W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów.

Rosja użyła wówczas 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. W atakach tych zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci. We Lwowie śmierć poniosła jedna osoba, a ponad 30 doznało obrażeń.

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W czwartek rano uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 wtargnąła w polską przestrzeń powietrzną i spadła w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy.